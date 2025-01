Aggredisce la madre violando il divieto di avvicinamento: arrestato 30enne a Corciano

Un trentenne di origine ivoriana è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Perugia per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, una donna di 56 anni, e denunciato per maltrattamenti in famiglia. L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al Numero unico di emergenza 112, durante la quale la madre segnalava un’aggressione in corso presso la propria abitazione a Corciano.

All’arrivo dei militari, la donna presentava evidenti segni di violenza sul volto ed era visibilmente scossa. Ha riferito che l’aggressione era stata compiuta dal figlio, ancora presente sul posto, e ha confermato una serie di precedenti episodi di violenza domestica. I carabinieri hanno verificato la violazione delle misure restrittive imposte all’uomo e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo per il 30enne il divieto di dimora nel comune di Corciano.