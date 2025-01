Elena Ciurnella eletta coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia a Corciano

Durante il congresso comunale di Fratelli d’Italia a Corciano, Elena Ciurnella è stata eletta coordinatrice comunale del partito. L’evento, che segna l’inizio di una nuova fase di riorganizzazione territoriale, ha visto la partecipazione del presidente provinciale Alessandro Moio, del responsabile organizzativo Jean Luc Cicchi e dei consiglieri comunali Daniele Padovano, Luca Cordelio Dimonte Camicia e Giuseppe Siciliano. La candidatura unitaria di Ciurnella, esponente storica della destra locale e al suo secondo mandato come consigliere comunale, ha ricevuto il sostegno unanime dei tesserati.

Nel documento programmatico presentato durante il congresso, Ciurnella ha delineato le linee guida del suo mandato, sottolineando la necessità di rafforzare il legame con il mondo dell’associazionismo. “Il Coordinamento, anche per preparare il campo all’auspicata riscossa politico-amministrativa, dovrà assolutamente considerare le occasioni di incontro con il mondo dell’associazionismo, sia esso di promozione sociale, sportivo o di identità territoriale”, ha dichiarato Cirunello aggiungendo che da queste realtà si dovranno recepire le segnalazioni sulle criticità dell’azione politica dell’attuale amministrazione di sinistra, per poi adottare azioni di contrasto e di controproposta.

Tra le priorità evidenziate, Ciurnella ha indicato un focus particolare su sicurezza, sviluppo urbanistico e infrastrutture. “Cercheremo di mantenere ben presente l’aspetto sociale, inteso come presenza nei quartieri, al fianco delle persone, considerate membri della comunità e non solo meri obiettivi elettorali”, ha affermato, delineando un progetto politico orientato alla modernità e radicato sul territorio. La nuova coordinatrice ha inoltre sottolineato l’importanza di costruire un partito attrattivo per le sue battaglie politiche e sociali. “La coerenza che gli italiani hanno riconosciuto a Giorgia Meloni, premiandola come primo Presidente del Consiglio di destra (e donna!) – ha concluso – Elena Ciurnella – rappresenta un valore aggiunto anche per la nostra comunità locale: un valore da non disperdere e da mantenere come pietra fondante della nostra azione anche a Corciano”.