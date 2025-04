A Corciano si passeggia per salvaguardare l’ambiente in occasione della 55esima edizione dell’Earth Day

Anche a Corciano si celebra la 55esima edizione dell’Earth Day, Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni in cui versa il Pianeta e su cosa poter fare per salvaguardarlo. Un evento globale dei volontari Plastic Free che toccherà il borgo umbro domenica 27 aprile.

L’appuntamento è alle 9.30 in via Parco 12 a San Mariano, in prossimità della casina di legno, dove si partirà per una passeggiata ecologica plastic free della durata di circa due ore.

«A Corciano crediamo fortemente nell’importanza dell’educazione ambientale e della partecipazione attiva dei cittadini. La raccolta differenziata, soprattutto della plastica, è uno strumento concreto che ciascuno di noi ha per contrastare l’inquinamento e proteggere il territorio in cui vive. Questa passeggiata ecologica è un momento di impegno collettivo e consapevolezza, ma anche un’occasione per prendersi cura, insieme, del nostro bellissimo ambiente. È un messaggio che vogliamo lanciare forte, soprattutto ai più giovani: ogni piccolo gesto può fare la differenza», la voce corale dell’assessore all’Ambiente del Comune di Corciano Giordana Tomassini, della consigliera delegata alla Transizione ecologica Stella Blancardi e la referente locale Plastic Free Eleonora Favilli.

Consigli – Si chiede di portare guanti da giardinaggio (no monouso) o pinze telescopiche. Consigliato anche un piccolo zainetto e una borraccia, nel caso la giornata sia calda.

Qui per l’adesione: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/10907/27-apr-corciano