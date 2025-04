A Corciano pittura e fotografia si incontrano con le mostre di Simona Trentini e Marco Cappellano

Sabato 26 aprile alle ore 17.00 la sala Antico Mulino di Via Ballarini a Corciano darà il via a ben due inaugurazioni : la mostra di pittura di Simona Trentini dal titolo “ I paesaggi del Cuore” e quella di fotografia di Marco Cappellano dal titolo “ Tra sguardo e presenza” . Entrambe le mostre sono organizzate dall’ associazione “ Arte in Bottega “ e curate da Salvo Seria.

Simona Trentini, appassionata pittrice perugina, alla sua prima mostra personale, presenterà tele ispirate dai colori intensi di colline, vallate e paesaggi ma anche dai colori caldi degli antichi borghi, dalle incredibili sfumature dei fiori e dal simpatico mondo degli animali. La sua pittura trasmette al fruitore la vivacità, la vitalità e l’emozione che l’artista riesce a cogliere nella natura profonda di quello che sceglie per essere fermato dai suoi colori. Allieva dell’artista Teresa Chiaraluce, grazie ai suoi consigli e suggerimenti ha maturato nel tempo la sua tecnica e il suo stile creando opere di elegante bellezza.

Marco Cappellano, fotografo perugino, anche lui alla sua prima mostra personale presenterà invece due percorsi fotografici : un reportage intimo sulla quotidianità di una persona con disabilità e una ricerca visiva che esplora il simbolismo della natura attraverso l’indagine dello sguardo. Due percorsi che mettono in dialogo realtà e percezione.

Ad accompagnare le due inaugurazioni la musica inedita di Daniele Giancarlini e Andrea Cioccoloni. Le mostre resteranno aperte anche domenica 27 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 . Per informazioni 340-8431961