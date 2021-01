Registrano una canzone nel lockdown ed entrano nella Top100, ecco “Dammi un momento” di Redys & Federica Orsini

Lei si chiama Federica Orsini, abita a San Mariano di Corciano e ama cantare. Lui si chiama Francesco Bertoli – in arte Redys – è originario di Chiusi in Toscana 2e compone canzoni. I due ragazzi non si sono mai incontrati dal vivo. Si sono conosciuti grazie ai social network e, durante il lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus, fra loro è nata una collaborazione artistica grazie alla quale hanno pubblicato una canzone. Il brano, che si intitola “Dammi un momento”, nella settimana del 4 gennaio 2021 è entrato nella Top100 dei singoli realizzati da artisti italiani indipendenti.

Noi di Corcianonline.it li abbiamo contattati per farci raccontare in un’intervista la loro esperienza.

Come vi siete conosciuti?

Federica: Io e Francesco ci siamo conosciuti sui social, più precisamente Instagram. Era uscita la mia prima canzone in collaborazione con “Niks”, un ragazzo di Bastia e Francesco mi ha chiesto di fare una collaborazione insieme a lui. Da quel momento ancora non ci siamo mai visti, per il problema del covid.

Come è nato il brano?

Francesco: Il brano inizialmente era nato per essere cantato solo da me, scritto e registrato la mattina del giorno in cui ho conosciuto Federica. Una volta conosciuta le ho mandato la canzone, e l’abbiamo realizzata insieme.

Come è stato registrare la canzone?

Federica: Registrare la canzone non è stato molto semplice vista la situazione e l’impossibilità di incontrarsi in uno studio di registrazione. Ho registrato le parti che mi riguardavano presso la JESTER MUSIC SCHOOL, che è la scuola di musica che frequento da un paio di anni, e mi sono fatta aiutare dalla mia insegnante Selene Capitanucci. Nonostante tutto il risultato è molto buono e siamo soddisfatti.

Francesco: Registrare la canzone fortunatamente per me è stato facile, avendo per l’appunto la possibilità di registrare a casa. Tuttavia data la situazione abbiamo impiegato qualche mese per unire le nostre voci e arrivare al risultato finale, di cui siamo molto soddisfatti.

Cos’è stato il lockdown per ragazzi della vostra età?

Francesco: Il lockdown per i ragazzi della nostra età è stato veramente uno stop a ogni tipo di abitudine che avevamo. A quest’età si sa che si socializza e si incontrano sempre persone nuove e il lockdown ha fatto sì che questo non avvenisse. Ci siamo ritrovati chiusi in casa con i nostri genitori a dover far passare il tempo in qualche modo, fortunatamente per me o per chiunque altro che può fare musica da casa è stato facile comporre altre canzoni per passare il tempo. Il lockdown mi ha aiutato a crescere dal punto di vista musicale. Senza l’imposizione di restare a casa non mi sarei mai dedicato così tanto alla musica.

Federica: Almeno per me, il lockdown è stato molto stressante. A noi giovani è stato tolto praticamente tutto delle nostre abitudini: mangiare una pizza insieme o andare a vedere un film al cinema ad esempio. Quindi l’unica cosa che abbiamo potuto fare è stata quella di stare in casa a guardare la tv o fare videolezione online per la scuola.

Quali sono per voi la musica e gli artisti di riferimento?

Federica: La musica di riferimento per me è quella del genere pop e i cantanti da cui prendo ispirazione sono tanti… per esempio Ultimo e Ariana Grande.

Francesco: Per quanto riguarda la musica di riferimento cerco sempre di variare tra i generi, ma rimango sempre intorno alla musica pop. Per quanto riguarda gli artisti cerco sempre di prendere spunto da artisti giovani e che ovviamente fanno il mio stesso genere di musica. Non ci sono nomi specifici, appena vedo che un ragazzo giovane è riuscito a farsi notare cerco sempre di capire quale è stata la chiave che gliel’ha permesso.

Cosa hai pensato quando hai sentito la canzone per la prima volta?

Federica: La prima cosa che ho pensato quando l’ho ascoltata era che mi piaceva molto e soprattutto che funzionava. Le canzoni più entrano in testa più funzionano e piacciono alle persone e questa qui ho capito da subito che avrebbe funzionato.

Cosa ti ha spinto a scegliere la voce di Federica?

Francesco: Trovare ragazze che cantino nella mia zona, ovvero Chiusi (Si), non è facile, ma non è altrettanto facile trovare ragazze disposte a mettere la propria voce e la propria faccia online. La prima volta che ho conosciuto Federica ho pensato fosse perfetta perché, oltre a saper cantare veramente bene, aveva già fatto uscire un brano. Quindi non mi sono fatto scappare questa occasione, e ho subito chiesto se fosse stata disposta a fare una canzone insieme.

Dopo il coronavirus tornerà la normalità oppure resterà qualche traccia?

Francesco: Non saprei, sinceramente credo che impareremo a conviverci e diventerà un virus che, finché non ci sarà l’immunità di gregge, continuerà ad esistere. Naturalmente si tornerà alla normalità, ma con un virus in più al quale stare attenti.

Federica: Secondo me questo virus ha cambiato molto le persone. Una traccia importante che lascerà può essere quella di aver capito quanto sia bello ricevere un abbraccio da qualcuno, un bacio, una stretta di mano. Durante il primo lockdown ho capito di avere questa mancanza, infatti non vedo l’ora che questa “battaglia” finisca per tornare ad abbracciare i miei amici liberamente senza aver paura di niente.

Hai già proposto il brano ad addetti del settore?

Francesco: Ancora no, ma ho intenzione di provare a farla sentire a qualche etichetta. Contatterò le varie etichette per email allegando il link per la canzone, scrivendo da chi è stata cantata e sperando che la ascoltino.

Quando hai iniziato a cantare?

Federica: Io ho iniziato ad andare a scuola di canto alla fine della terza media, precisamente giugno 2018 ma la mia passione è sempre stata quella di cantare infatti canto da quando ero piccola.

Libro e film preferito?

Federica: Io non amo molto leggere ma un libro che mi ha colpito è stato “Ho così tanto da dirti”. Il mio film preferito è sicuramente “Sole a mezzanotte”.

Francesco: Anche qua non ho un vero e proprio film o libro preferito, vado sempre a periodi. Però essendoci comunque cresciuto direi tutta la saga di Harry Potter sia come film che come libro preferito.

Quali sono i tuoi sogni nel cassetto?

Francesco: Il mio sogno nel cassetto più importante è, da tanto ormai, quello di salire su un palco importante insieme ad artisti che ascolto e ammiro, vedere le persone cantare una mia canzone e raggiungere con la musica traguardi importanti.

Federica: Il mio sogno più grande è diventare una cantante. È da sempre stato questo fin da piccola. Cercavo sempre qualcosa da usare come microfono e facevo finta di avere tante persone davanti a me che mi ascoltavano. Spero di poter salire un giorno su un grande palco e cantare per realizzare il mio sogno.

Lorenzo G. Lotito