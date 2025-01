TARI: il Comune di Corciano pubblica il bando per il riconoscimento della riduzione per il 2025

Pubblicato dal Comune di Corciano, martedì 14 gennaio, il bando per il riconoscimento della riduzione Tari per l’anno 2025 a favore dei titolari di utenze domestiche ai sensi dell’art. 30 del regolamento comunale. Le famiglie che rientrano nei requisiti previsti e, quindi, con un valore Isee inferiore a 15.000,00 euro, come risultante dall’apposita attestazione in corso di validità alla data di presentazione della richiesta, potranno presentare le domande entro e non oltre lunedì 31 marzo 2025 alle ore 23.59 inserendo i dati richiesti online sul sito internet del Comune di Corciano.

L’agevolazione è pari al 60% dell’importo della tassa sui rifiuti (Tari), dovuto per l’anno 2025. Per inoltrare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico identità digitale (Spid) o, in alternativa, della Carta di identità elettronica (Cie).

Questo il link per presentare le domande: https://sportellotelematico.comune.corciano.pg.it/procedure%3Ac_c990%3Atassa.rifiuti%3Briduzione%3Bdichiarazione%3B?source=2881

«La riconferma del bando per l’esenzione della Tari – commenta il vicesindaco Sara Motti – rappresenta un ulteriore segnale concreto del nostro impegno verso le famiglie più vulnerabili. Vogliamo essere vicini a chi ha più bisogno, offrendo strumenti che possano alleggerire il peso delle spese quotidiane. L’amministrazione è fermamente convinta che sostenere i cittadini significhi investire nel benessere e nella coesione della nostra comunità».