Basket: la Pallacanestro Ellera chiude terza e punta alla promozione in Serie C

Con la vittoria esterna sul campo dell’Interamna Terni, la Pallacanestro Ellera Casa del Lampadario chiude il campionato al terzo posto in solitaria nel girone di Divisione Regionale 1. Un risultato di grande prestigio per la società, costruito grazie a un gruppo giovane, guidato dall’esperienza dei veterani e cresciuto allenamento dopo allenamento sotto la guida di coach Terradura. Nonostante una stagione segnata dagli infortuni, che non hanno mai permesso di avere il roster al completo, i biancazzurri sono riusciti a trovare continuità e compattezza. Un grande salto in avanti se si pensa che l’anno scorso la squadra si era salvata soltanto ai playout.

Ora l’Ellera si prepara a vivere il sogno playoff: tutto è possibile, anche l’accesso alla Serie C.

Coach Terradura è soddisfatto: “Arrivare terzi in campionato e in finale di Coppa Umbra è un risultato enorme per una realtà come Ellera. Ora affrontiamo i quarti di finale: li onoreremo al massimo, ma comunque vada, per me questi ragazzi hanno già vinto. Con sacrificio e maturità, sono diventati una vera squadra, e ad agosto sembrava un obiettivo lontanissimo.”

Per la Pallacanestro Ellera, dunque, la stagione non è finita: l’avventura continua, con la consapevolezza di aver già scritto una pagina importante della propria storia.