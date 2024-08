Inaugurata la 60esima edizione del Corciano Festival: ecco gli appuntamenti dei prossimi due giorni

La 60esima edizione dell’Agosto Corcianese – Corciano Festival, è stata ufficialmente inaugurata il 10 agosto, segnando un momento di grande importanza per il borgo umbro. Con orgoglio e emozione, il sindaco Lorenzo Pierotti ha ricordato i fondatori del festival, Pittagolo Pagana, Franco Gentili e i fratelli Franco e Luciano Venanti, che sessant’anni fa hanno dato vita a un evento che continua a crescere in prestigio. “Siamo il secondo festival più longevo dell’Umbria, un traguardo che ci rende pieni d’orgoglio,” ha affermato Pierotti, esprimendo gratitudine anche agli artisti, maestri artigiani e cittadini che hanno contribuito al successo della manifestazione.

L’assessore comunale alla Cultura e al Turismo, Francesco Mangano, ha sottolineato l’importanza dell’edizione di quest’anno, la prima organizzata dalla nuova amministrazione, che ha voluto fondere tradizione e innovazione, con eventi e ospiti di rilievo per lasciare un segno indelebile nella storia del festival. Il vicepresidente della Pro Loco Corciano, Lorenzo Spurio Passamonti, ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione delle varie sezioni dell’edizione 2024, evidenziando il ruolo fondamentale dei volontari.

Uno dei momenti più attesi dell’inaugurazione è stata la consegna del Premio L’Umbria del Cuore a Corrado Augias, celebre giornalista, scrittore e conduttore televisivo, molto legato alla regione dove trascorre l’estate dal 1997.

Gli eventi in programma per oggi, 11 agosto

Il programma continua oggi, 11 agosto, con un ricordo di Antonio Carlo Ponti, figura di spicco della cultura umbra. L’incontro si terrà alle 18 nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale e sarà coordinato da Andrea Baffoni, Massimo Duranti e Antonio Mario Pagana. Seguirà alle 18:30 in Piazza Innamorati la presentazione del libro “Nazione Pop, l’idea di patria attraverso la musica” di Leonardo Varasano. La serata proseguirà alle 21 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria con la prima assoluta dello spettacolo teatrale “Ulisse – Una peripezia maschile,” diretto da Samuele Chiovoloni e ispirato alla raccolta di racconti “Amori ridicoli” di Milan Kundera.

Appuntamenti di lunedì 12 agosto

Per lunedì 12 agosto, il programma prevede alle 18 la presentazione del libro “La maestra Gabriella e i colori della poesia” nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale. Seguirà alle 19:30 in Piazza Doni la consegna del Premio L’Umbria del Cuore a Serse Cosmi, celebre allenatore di calcio, che sarà intervistato dai giornalisti Luca Mercadini e Riccardo Marioni. Alle 21 la serata si dividerà tra il concerto “Jazz, swing and blues” in Piazza Coragino e la replica dello spettacolo teatrale “Ulisse – Una peripezia maschile” nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria. Sempre alle 21:15, nel Chiostro di Palazzo Comunale, Michele Chierico presenterà il suo libro “La pista ciclabile, l’avvocato Ridoni e i delitti del Trasimeno”.

Mostre ed esposizioni

Da non perdere anche la mostra curata da Alessandra Tiroli “L’arte del porre e del levare,” che offre un percorso storico-artistico dedicato alla scultura corcianese tra il XV e il XVIII secolo, presso la Chiesa Museo di San Francesco.

Per restare aggiornati sul programma e sugli eventi, è disponibile la web app “Corciano Festival,” accessibile direttamente da smartphone al link https://festival.corcianoapp.it/#/main. Il sito ufficiale del festival è www.corcianofestival.it.