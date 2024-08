Cucinelli for Humanity: la maison di moda dona abiti ai pazienti del Residence Chianelli

Il noto brand di moda di Solomeo, Brunello Cucinelli, ha compiuto un gesto di grande solidarietà attraverso il progetto “Brunello Cucinelli for Humanity”, nato durante la pandemia di Covid-19. La maison ha donato una serie di abiti invenduti ai pazienti del Residence “Daniele Chianelli”, una residenza speciale che accoglie persone in cura ambulatoriale.

La consegna degli abiti è avvenuta in un clima di gioia e gratitudine, con la presenza di Federica Cucinelli, co-fondatrice del progetto e della Fondazione Cucinelli, e di Franco e Luciana Chianelli, che da anni dedicano il loro impegno ai malati e alle loro famiglie. “Siamo felici di poter regalare un sorriso e magari una parentesi di gioia a tutte le persone che frequentano il Chianelli; un piccolo gesto, un semplice dono che ci riempie il cuore,” ha dichiarato Federica Cucinelli.

Per molti pazienti, la possibilità di scegliere un abito è un lusso inaccessibile. “Oggi non solo la grande moda è entrata al Residence, ma ha anche regalato loro una giornata di spensieratezza, permettendo a tutti di scacciare, per qualche ora, paura e preoccupazione,” ha sottolineato Franco Chianelli, esprimendo gratitudine verso la famiglia Cucinelli.

Durante l’incontro, Franco Chianelli ha proposto di destinare uno spazio nella nuova struttura del Residence per ospitare una “boutique della solidarietà” permanente. Federica Cucinelli ha accolto con entusiasmo l’idea, che permetterà ai futuri ospiti di scegliere abiti in qualsiasi momento, prolungando così l’effetto benefico di questo gesto.

Il progetto “Brunello Cucinelli for Humanity” continua a evolversi, mantenendo fede ai valori di armonia tra profitto e dono che da sempre caratterizzano l’impresa. Attraverso la donazione di capi di alta manifattura, lo stile e il valore commerciale degli abiti si trasformano in un simbolo tangibile di un nuovo modo di concepire il capitalismo, in equilibrio tra etica e bellezza.