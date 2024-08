Tsa, il Presidente Betti: “Positivo il bilancio dei primi mesi del nuovo cda”

Trasparenza, razionalizzazione, efficienza e partecipazione. Sono questi gli elementi su cui Tsa Trasimeno servizi ambientali ha voluto puntare negli ultimi mesi. A quasi un anno dall’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, il presidente Cristian Betti, tira le somme del lavoro svolto e traccia le linee per il futuro prossimo dell’azienda.

“Ci siamo insediati subito con le idee chiare e tanto entusiasmo. Con la convinzione che la trasparenza della nostra azienda fosse una risorsa. Tsa gestisce un servizio pubblico di grande rilievo per tutta l’area del Trasimeno, ma anche un asset, quello della discarica di Borgo Giglione, che ricade su una grande fetta della regione. Per questo ha necessità di essere il più trasparente possibile, ma anche presente nell’agenda pubblica per far conoscere tempestivamente i progetti e le sfide che la interessano” spiega Betti.

“C’è una grandissima sinergia tra i componenti del cda, sia di nomina pubblica che privata, piena condivisione e unità di intenti. Un qualcosa che è stato possibile costruire anche grazie alla chiarezza e, ancora una volta, la trasparenza degli obiettivi che volevamo raggiungere, con un modus operandi che prevede la massima partecipazione alle scelte strategiche di tutti i membri del cda. E questo porta dei risultati”.

La partecipazione riguarda anche i dipendenti: “Per la prima volta per Tsa, in due sessioni a Magione e a Pineta di Castiglione del Lago, abbiamo deciso di presentare la situazione economica e finanziaria e quella strategica dell’azienda a tutti i dipendenti. Un passaggio che abbiamo ritenuto importante per coinvolgere ognuno di noi, indipendentemente dal suo ruolo, nel raggiungimento comune degli obiettivi che ci siamo prefissati, senza nascondere quelle che possono essere le criticità dell’azienda”.

“Siamo stati molto duri laddove è stato necessario. Alla durezza verso comportamenti di inefficienza, abbiniamo anche una grande presenza. Ogni giorno sono in sede per affrontare qualsiasi questione con ogni dipendente. Quindi estrema durezza, grande attenzione per correggere quello che non va, da un lato. Dall’altro, ampia possibilità di dialogo e presenza per affrontare le piccole cose quotidiane come quelle più complesse” ribadisce ancora il presidente Betti.

Dal punto di vista degli interventi “siamo partiti con lavori importantissimi” evidenzia il presidente che ricorda “gli interventi a Borgo Giglione per l’ottimizzazione delle volumetrie della discarica, i lavori in corso per il centro di raccolta di Castiglione del Lago, per un investimento complessivo di circa 250mila euro, quelli per gli impianti fotovoltaici nelle sedi di Magione e di Pineta di Castiglione del Lago che permettono di rendere gli uffici sempre più sostenibili dal punto di vista tanto economico quanto ambientale”.

“In questi mesi ci siamo occupati di dare all’azienda una riorganizzazione anche dal punto di vista amministrativo – aggiunge ancora Betti – Siamo intervenuti, approvando un nuovo organigramma e ridisegnando una nuova struttura organizzativa che ci permettesse di raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi che ci siamo prefissati e per essere più puntuali”.

L’efficientamento della struttura organizzativa e operativa è andata di pari passo con quello delle spese e dei costi. “Come è normale che fosse – spiega Betti – c’erano delle ottimizzazioni da realizzare. Stiamo intervenendo con la razionalizzazione di molte voci di spesa del nostro bilancio. È un intervento essenziale per un’azienda come la nostra. Stiamo razionalizzando anche i giri di raccolta. Era doveroso e fisiologico farlo. Alcune modifiche sono state già introdotte e ci stanno dando dei risultati assolutamente soddisfacenti. In altri casi, la riorganizzazione partirà dal 30 settembre. Modifiche che ci permetteranno di essere più efficaci”. Riorganizzazione della raccolta, ma anche tecnologia: “Stiamo investendo in tecnologia per essere maggiormente puntuali proprio nella raccolta. Tutti i nostri mezzi aziendali saranno dotati di sistemi gps in modo da essere aggiornati in tempo reale sugli spostamenti per controllare, certamente, ma anche organizzare al meglio il servizio”.

“Il bilancio di questi mesi è più che positivo dal punto di vista della condivisione degli obiettivi e dell’affiatamento della squadra, con chiarezza rispetto ai ruoli e ai doveri perché sui comportamenti che non vanno siamo stati e saremo sempre inflessibili – conclude il presidente – Il bilancio è positivo e con grande entusiasmo ci avviamo ad affrontare i prossimi mesi e gli obiettivi prossimi”