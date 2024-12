Natale al Quasar Village quest’anno è anche Bio

Partito il cartellone di eventi in scena fino al 6 gennaio. Fino all’8 dicembre nei tradizionali mercatini anche il progetto Bioland con prodotti del Trentino Alto Adige

Il Natale veste Quasar e il centro commerciale di Ellera di Corciano si accende di magia con un cartellone di iniziative per grandi e bambini, in cui trovano spazio fino al 6 gennaio, eventi, spettacoli, sorprese e i mercatini allestiti nell’area esterna della struttura. Nelle tradizionali casette di legno, infatti, i mercatini sono aperti fino alla vigilia di Natale e in questi giorni, fino a domenica 8 dicembre, ospitano Bioland, il progetto ‘Più biologico regionale in Europa’, co-finanziato dall’Unione Europea, partito nel 2023 con l’intenzione di aumentare il consumo e le vendite di prodotti biologici in Italia e Germania. Per questo al Quasar Village sono presenti espositori provenienti dal Trentino Alto Adige con prodotti biologici regionali: le mele Redpop, Gala e Ambrosia, i succhi di frutta di Leni’s e Plose, il drink d’avena Hafena della latteria di Algund/Lagundo e le farine alternative di Meraner Mühle. Nel programma di Bioland sono previsti, grazie alla presenza della Biomobile che sta portando il progetto in tour tra varie città italiane, anche show cooking, a ingresso gratuito, con ricette semplici e gustose: il 6 dicembre alle 12 e alle 14 in collaborazione con ‘Le Cesarine’; il 7 dicembre alle 18 e alle 20 con Aiab Umbria; domenica 8 sempre con Aiab Umbria alle 12, 14, 18 e 20, per proporre piatti creativi e biologici al 100 per cento.

Ma nel programma natalizio del Quasar Village c’è tanto altro, a cominciare dagli spettacolari allestimenti luminosi nella grande area esterna, fino agli addobbi che colorano la galleria commerciale. Inoltre, domenica 8 dicembre alle 17, ci sarà il Lol fashion show, dedicato alle famose bambole, con un tributo speciale grazie alla presenza di Stitch, il buffo alieno blu tanto amato dai bambini. Il calendario del Natale veste Quasar proseguirà con tanti appuntamenti tra musica, spettacolo, laboratori creativi e, come sempre, uno sguardo alla solidarietà. Dal 6 dicembre ritorna anche l’Albero del cuore Ant con i lavoretti nati dalle mani dei bambini a sostegno della fondazione che assiste i malati oncologici.