Play-Off del Campionato Interregionale FIGC DCPS, squadre già in campo

Giornata cruciale per il Campionato Interregionale F.I.G.C. D.C.P.S. Umbria – Marche, con i Play-Off. Le partite si svolgono presso il Campo Sportivo dell’Asd Ellera Calcio “G. Fioroni” a Corciano, con il calcio d’inizio fissato per le 10:30. Le squadre protagoniste di questa giornata saranno Ellera A e Ellera B, che si contenderanno la vittoria nelle semifinali. Allo stesso tempo, sul Campo B, Anthropos sfiderà Superga 48 per ottenere l’accesso alla finale.

Mentre i nervi sono tesi sul terreno di gioco, l’Asd Bastia 1924 e il Junior Castello Calcio si impegneranno in un’amichevole sul Campo A, seguiti da un’altra amichevole tra ASD Bastia 1924 e Nuova Alba.

La mattinata culminerà con la “Finalina” tra le perdenti delle prime due partite sul Campo B e con l’amichevole tra Junior Castello Calcio e Nuova Alba sul Campo A. Infine, la tanto attesa “Finale” si svolgerà sul Campo A alle 12:15, quando le squadre vincenti delle semifinali si contenderanno il titolo. Le squadre vincitrici delle due semifinali otterranno il “pass federale” per accedere alle Finali Nazionali, che si terranno il 18 e 19 Maggio 2024 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Questo evento determinerà la Squadra Campione d’Italia. Dopo la competizione sul campo, seguirà il tradizionale “Terzo Tempo”, che riunirà i giocatori e lo staff tecnico/educativo per condividere progetti e passione per questo magnifico e inclusivo Campionato.