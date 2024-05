“Corciano in Movimento” domenica 12 maggio fa tappa al Parco dei Tigli

Passano i mesi e le camminate ecologiche per le vie del territorio diventano sempre più una consuetudine attesa. L’ultima tappa del format “Corciano in movimento” sceglie il Parco dei Tigli. Proprio qui, Domenica 12 maggio, ci si ritroverà alle 9.45 per poi partire alle 10.00 ed affrontare la camminata non agonistica dalla lunghezza di circa 5 km. L’amministrazione comunale, con l’assessorato allo Sport è sempre più convinta della bontà del progetto che punta alla conoscenza e riscoperta di angoli di territorio poco noti e non solo. La finalità più importante, infatti, è favorire la mobilità fisica e l’aggregazione sociale. Per questo il Comune, come sempre, invita famiglie e persone di ogni età (di Corciano in Movimento fa parte anche Progetto Longevo che sostiene l’invecchiamento attivo – ndr) a partecipare a queste camminate per avere o mantenere uno stile di vita attivo, così da avere benefici sia a livello mentale che fisico.