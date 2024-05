Corciano, al Quasar Village un fine settimana ricco di eventi tra musica, motori e animali

(AVInews) – Corciano, 8 mag. – Musica, con una nuova edizione della Fiera del Disco, Motori, con il passaggio della Coppa della Perugina e Animali, con l’inaugurazione del Pet Store Conad e i relativi eventi in programma per gli amici a quattro zampe e i loro padroni.

Il Quasar Village propone un fine settimana ricco di iniziative, a partire da un appuntamento ormai fisso per i collezionisti di cd, dischi, vinili e memorabilia, che potranno prendere parte alla diciottesima edizione della Fiera del disco, cd e vinile scegliendo tra nuovi, usati e da collezione fra selezionati espositori provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento con l’evento organizzato da Ernyaldisco e Music Day Roma è sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 9 alle 21 nella galleria esterna del centro commerciale (lato King Sport e Prenatal). L’ingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che amano la musica, per una full immersion tra vinili a 33, 45 giri, mix, cd e dvd di tutti i generi: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

Dalla musica ai motori con la 35ª Coppa della Perugina, che porterà al Quasar Village un’inedita esposizione di auto storiche, fino al 12 maggio. La carovana dei partecipanti all’evento rievocativo, riservato ad automobili storiche prodotte sino al 1965, farà inoltre tappa al centro commerciale di Corciano sabato 11 alle 17, quando è prevista anche una prova di abilità degli equipaggi.

Infine, dopo l’inaugurazione del nuovo Pet Store Conad giovedì 9 maggio alle 16 alla presenza della Selezione nazionale Juniores Agility, è prevista una speciale festa sabato 11 e domenica 12. In particolare, il sabato dalle 10 alle 19, due artisti saranno a disposizione per effettuare un ritratto ai cani e rispettivi padroncini e nel pomeriggio si potrà partecipare a un evento di formazione sui primi insegnamenti di obedience del cane a cura di Wild thing agility dog team, oltre a sedute di trucca bimbi e animazione a tema pet con personaggi ispirati ai cartoni animati.

Domenica alle 16 in programma una sfilata canina con premi riservati ai primi tre delle categorie Meticci e Cani di razza. Per il vincitore assoluto anche il ‘prestigio’ di diventare il cane immagine del Pet Store Conad e per tutti i partecipanti gadget in regalo. L’iscrizione alla sfilata è gratuita e deve essere effettuata entro sabato 11 maggio al punto Helpy del Quasar Village, aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 10 alle 20.

Rossana Furfaro