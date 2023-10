Sport: inaugurato il nuovo campetto pubblico polivalente a San Mariano

Inaugurato a San Mariano il nuovo campetto pubblico polivalente in resina poliuretanica, dopo i lavori di restyling. Il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha rivolto un appello agli abitanti più giovani della città durante la cerimonia di inaugurazione della struttura. Pierotti ha sottolineato che il decoro di una città dipende in gran parte dall’educazione dei suoi cittadini e ha chiesto ai giovani di dare l’esempio in quanto questo spazio pubblico è anche il loro. Il campetto è strutturato per il gioco del calcio e della pallacanestro, offrendo molte opportunità di svago per i ragazzi.

1 di 2

L’assessore allo Sport, Francesco Cocilovo, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel promuovere lo sport e i suoi valori. Questo nuovo campo diventa un luogo di aggregazione e condivisione dove i giovani possono praticare attività sportiva liberamente. Il restyling del campetto pubblico di via Settembrini rappresenta una tappa significativa nell’ambito della riqualificazione urbana della frazione. L’assessore alle manutenzioni, Stefano Gabrielli, ha spiegato che sono stati investiti circa 70.000 euro per il restyling e la videosorveglianza del campo, in linea con gli impegni presi nel programma elettorale dell’amministrazione.

Il Sindaco ha concluso sottolineando l’importanza di restituire ai giovani un luogo di aggregazione e attività fisica, promuovendo i valori educativi dello sport. Questo progetto rientra in un’ampia visione di qualità urbana, che mira a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e a creare una comunità orgogliosa di essere cittadina di Corciano.