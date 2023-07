Meunier Champagne & Pizza scala di 10 posti la classifica 50 Top Pizza Italia 2023

La pizzeria Meunier Champagne & Pizza di Corciano ha raggiunto un meritato 48° posto nella prestigiosa classifica 50 Top Pizza Italia 2023. L’anno scorso il locale che si trova al Quasar Village di Ellera si era classificato al 58esimo posto. Questo riconoscimento testimonia l’elevata qualità e la dedizione alla perfezione della pizzeria locale. Inoltre, Meunier ha ricevuto il premio come Migliore Carta dei Vini 2023 e ha ricevuto l’Asti DOCG Award, dimostrando l’attenzione verso l’abbinamento tra pizza gourmet e selezione di Champagne di alta qualità.

“Un traguardo enorme – ha scritto la pizzeria su Instagram – No, enorme non basta, è un traguardo colossale, specie se si dà un’occhiata ai mostri sacri che popolano i primi 50 posti della classifica! Ma forse, e non prendeteci per matti, la gioia maggiore è proprio quella per aver ricevuto il premio per la migliore carta dei vini: riteniamo che sia la celebrazione di quello che da sempre è stato il fulcro del nostro progetto, una scommessa vinta e una sfida che ha fatto arricciare il naso agli scettici, ha avvicinato i curiosi e ha conquistato gli appassionati.”

Pietro Marchi e il suo team – recita la motivazione – si distinguono per la cura del dettaglio, la sperimentazione continua e la selezione attenta dei prodotti. Offrono una pizza gourmet di alta qualità, accompagnata da una carta dei vini Champagne unica nel suo genere. Ogni assaggio garantisce gusto e digeribilità, con una focaccia croccante e impasto areato. L’ambiente luminoso e accogliente completa l’esperienza, mentre l’offerta gastronomica si estende oltre le pizze, con una selezione mirata e di pregio. La pizzeria Meunier si è affermata come un punto di riferimento centrale non solo in Umbria, ma anche oltre i confini regionali.

La classifica 50 Top Pizza Italia 2023 ha decretato i Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e 10 Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli come le migliori pizzerie in Italia. La lista delle 100 Migliori Pizzerie d’Italia è stata presentata a Roma, con la Campania che si distingue come la regione più rappresentata con 28 pizzerie, seguita dal Lazio con 13 e dalla Toscana con 11. La guida include oltre 500 pizzerie, con le prime 40 posizioni che entrano nella classifica delle 100 Migliori Pizzerie del Mondo. Per l’Umbria si segnala anche la posizione al 94esimo posto della pizzeria di Claudio Alvicolo a Orvieto.