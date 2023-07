Caccia: approvato il nuovo calendario venatorio in Umbria per la stagione 2023-2024

La giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alla caccia Roberto Morroni, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2023-2024. Il calendario, che presenta sostanziali somiglianze con quello precedente, è frutto di un’ampia consultazione e di una condivisione unanime con le associazioni venatorie.

Secondo il comunicato ufficiale di Palazzo Cesaroni, è prevista una giornata di preapertura il 2 settembre, dedicata esclusivamente alla caccia alla tortora selvatica da appostamento, con l’utilizzo di un’applicativo web per sospendere l’attività venatoria una volta raggiunto il carniere prefissato per la regione Umbria.

L’inizio generale della stagione di caccia è fissato per il 17 settembre 2023, terza domenica del mese, e si concluderà il 31 gennaio 2024, in conformità alla legge nazionale vigente. Questo calendario permetterà agli appassionati di cacciare specie come il fagiano, la quaglia, la beccaccia e la lepre durante il periodo stabilito.