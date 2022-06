Il Rigo in festa: tre giorni di eventi per celebrare la rinascita del quartiere corcianese

Corciano si riappropria del Rigo. Dopo 5 mesi di laboratori, incontri, dibattiti ed eventi giunge (quasi) al termine KIUB (Kreative Interactive Urban laB), percorso di rigenerazione urbana creativa promosso e condotto da Dance Gallery in collaborazione con il Comune di Corciano. Da venerdì 10 a domenica 12 giugno si celebrerà un week end multidisciplinare aperto a tutte e tutti (grandi e piccoli) con tante attività e laboratori partecipativi, mostre, concerti e socialità. La tre giorni arriva al termine di un percorso che in questi mesi ha visto i residenti (e persone provenienti da fuori comune), gli artisti e gli educatori coinvolti nel progetto interagire attraverso diverse discipline performative con l’obiettivo di costruire percorsi di partecipazione e rigenerazione del quartiere.

Kiub è stato un progetto multidisciplinare di innovazione sociale che ha avuto come obiettivo la creazione e la riqualificazione degli spazi di prossimità all’interno delle aree residenziali tramite la pratica artistica.

Il progetto è stato promosso da Dance Gallery, associazione perugina che dal 1994 si occupa di arti performative, danza e linguaggi del corpo, ed è risultato l’unico finanziato in Umbria e tra i 37 vincitori della terza edizione del bando “Creative Living Lab” del Mic (Ministero della Cultura) per il sostegno a iniziative di rigenerazione urbana attraverso l’arte.

Al percorso hanno partecipato un team di lavoro composto da 20 persone tra operatori e artisti con competenze professionali nella diffusione dell’arte. La regia è stata di Valentina Romito, responsabile artistica di Dance Gallery, formatrice e coreografa, operatrice culturale, coadiuvata da Antonello Turchetti, fotografo, arte terapeuta, curatore di eventi e mostre, responsabile scientifico e Valter Gosti, architetto, addetto pianificazione territoriale e paesaggistica; artista visivo esperto in processi di rigenerazione urbana.

Al centro di tutta una serie di interventi è stato Il Rigo, quartiere dormitorio con pochi servizi e con spazi di socialità che hanno perso la loro funzione di luoghi di aggregazione, progettato con ben altre ambizioni nella metà degli anni ‘70 da Renzo Piano. Il quartiere è dotato di aree e servizi fruibili dal progetto e messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale: un anfiteatro, cucina, sala per incontri di circa mq 80, sede del locale Circolo di Quartiere. Inoltre, è presente un’unità abitativa originale, definita la sede del Vecchio Circolo. Entrambe le sedi sono state trasformate in presidi culturali permanenti con funzione di quartier generale delle azioni creative e luoghi espositivi.

PROGRAMMA

Venerdì 10 giugno

Da segnalare: Alle 19, spettacolo di danza: performance finale del laboratorio Abitare il gesto a cura di Rita Petrone (Anfiteatro). Alle 19.30 Tutti in Riga! Parata danzante a cura del duo artistico VIDAVÈ (In vari luoghi del quartiere). Alle 15.30 laboratorio Mappatura interiore, a cura di Simona Frillici. Dalle 17 alle 20 evento di stampa serigrafica a cura di Sandford&Gosti. Ognuno può portare una maglietta/camicia per la stampa (Nuovo Circolo). Alle 18 scoprimento del segnale di GiovanGiulio Piacentini alla presenza dell’Amministrazione del Comune di Corciano (piazzetta antistante al Vecchio Circolo), a seguire Distanza in stanza, esposizione dei lavori dei bambini della scuola primaria di Corciano all’interno del laboratorio a cura di Ayumi Makita & Barbara Lachi (Vecchio Circolo). La giornata si chiude alle 21.30 con Antonio Ballarano Live Band (Anfiteatro).

Sabato 11 giugno

Da segnalare: Alle 19 vernissage mostra di fotografia Il quaderno a righe, a cura di Antonello Turchetti (in vari luoghi del quartiere Il Rigo). Alle 19.30 Tutti in riga! Parata danzante a cura del duo artistico VIDAVÈ (In vari luoghi del quartiere). Alle 21.30 danza: Racconti dell’illusione, compagnia Oltrenotte di Lucrezia Maimone (Anfiteatro).

Dalle 10:00 alle 18:00 Bancarella del Passalibro, in collaborazione con la biblioteca Gianni Rodari di Corciano (Nuovo Circolo). Alle 15.30 laboratorio Mappatura interiore, a cura di Simona Frillici (Vecchio Circolo). Alle 17 esposizione dei lavori del laboratorio Tessere la Bellezza in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Il piccolo principe” di Perugia, a cura di Susanna Cati. Dalle 17 alle 20 evento di stampa serigrafica a cura di Sandford&Gosti

Domenica 12 giugno

Alle 17 esposizione dei lavori del laboratorio I cubi di Ulisse, in collaborazione con la Biblioteca Gianni Rodari di Corciano, a cura di Federica Picciolo e M. Amparo Valencia R. (Nuovo Circolo). Dalle 17 alle 20 evento di stampa serigrafica a cura di Sandford&Gosti. Alle 20 cena sociale, a seguire festa danzante (Nuovo Circolo e Anfiteatro)

Al progetto collaborano: il Circolo dei Residenti “Il Rigo”, il Comune di Corciano, la Biblioteca Comunale G. Rodari, l’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli, l’APS LuceGrigia, l’Ass.Cult. Visualcam e Max Radio. Il progetto è vincitore dell’Avviso pubblico “Creative Living Lab – 3 edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Tutte le attività sono gratuite. Per info 338 2345901