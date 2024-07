Le parrocchie fra Corciano e Perugia organizzano la Santa Messa per persone con disabilita’

La Misericordia di Perugia Olmo, in collaborazione con il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità, ha annunciato l’organizzazione della seconda “Santa Messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai loro educatori e alle associazioni che li tutelano”. L’evento, previsto per sabato 27 luglio 2024 alle ore 09:30, si terrà nella Chiesa di Santa Maria della Speranza in Olmo.

Questa iniziativa, realizzata con il supporto delle parrocchie di Fontana San Martino, Chiugiana San Pietro e Olmo San Giovanni Apostolo della Diocesi di Perugia, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di preghiera e comunione dedicato specificamente alle persone con disabilità. La prima celebrazione, che si è svolta il 14 giugno scorso, ha visto una partecipazione straordinaria, con oltre 70 persone presenti alla funzione officiata da Don Antonio Sorci.

L’intento degli organizzatori è quello di trasformare questa Santa Messa in un appuntamento di riferimento per tutte le persone con disabilità dell’Italia Centrale. La partecipazione numerosa e l’entusiasmo manifestato durante la prima celebrazione testimoniano l’importanza e la necessità di eventi inclusivi di questo tipo, che favoriscono la costruzione di una comunità accogliente e solidale.

La Misericordia di Perugia Olmo e il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità invitano tutte le associazioni, le famiglie e gli educatori a diffondere il senso di questa iniziativa, affinché sempre più persone possano partecipare e sentirsi parte di una rete di supporto e comprensione reciproca. Per ulteriori informazioni e per sostenere l’iniziativa, si prega di contattare la Misericordia di Perugia Olmo (governatore Roberto Formica) o il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità (presidente Armando Marcucci).