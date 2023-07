Viabilità: tavolo tecnico per la zona Quattrotorri tra i comuni di Corciano e Perugia

Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha richiesto un tavolo tecnico entro settembre per affrontare il problema della viabilità nella zona “Quattrotorri”, al confine tra i comuni di Corciano e Perugia. Nel corso di un incontro con il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, Pierotti ha consegnato una comunicazione ufficiale in cui si chiede di prestare particolare attenzione alla “Rotatoria Quattrotorri”. Proprio qui, per un minimo di 2/3 ore al giorno, specialmente nelle ore di punta, si creano rallentamenti, insistenti su entrambi i territori, che congestionano, in particolare le aree urbane di Ellera e San Mariano, nonché la vicina zona commerciale.

“Ho consegnato al collega una comunicazione ufficiale – evidenzia Pierotti – nella quale è stata fatta presente la situazione ed ho trovato un interlocutore attento e sensibile sull’argomento. Iniziamo il percorso con l’obiettivo di migliorare la quotidianità di tanti cittadini – dice ancora – soprattutto corcianesi”.

Nel documento si sottolinea anche il disagio causato dal traffico sulla strada che collega Corciano all’Ospedale di Perugia e gli incidenti causati dalla rotatoria. Il sindaco di Corciano ha quindi avanzato la richiesta, accettata, di riunire un tavolo tecnico per studiare la situazione e proporre soluzioni e modifiche alla viabilità.

“Consapevole che le difficoltà economiche che tutti gli Enti Locali, compresi i nostri, si trovano a gestire rendano improponibili impegni in questo senso”, il Sindaco di Corciano avanza però la richiesta – accettata – “di riunire un tavolo tecnico composto da personale addetto all’urbanistica e viabilità del Comune di Perugia insieme a quello del Comune di Corciano per studiare nel dettaglio la situazione, compreso il futuro sviluppo dell’area e proporre una serie di soluzioni e modifiche, partendo da quelle a “costo zero” fino a lavori straordinari di modifica della viabilità qualora necessari”.