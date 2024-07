Al Quasar Village arriva l’eco-compattatore Coripet per riciclo ‘bottle to bottle’

Il conferimento, tramite l’app dedicata, consente di accumulare punti per ottenere Gift card

Corciano, 25 lug. – In occasione della Giornata mondiale per la Conservazione della Natura che si celebra domenica 28 luglio, il Quasar Village di Corciano inaugura un eco-compattatore Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro, per la raccolta e l’avvio al riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo. Un gesto che conferma l’attenzione del centro commerciale di PAC 2000A Conad verso l’ambiente e verso le buone pratiche che coinvolgono la comunità. La macchina, installata nell’area esterna in prossimità di uno degli ingressi della struttura, è attiva da giovedì 25 luglio e nei giorni successivi sarà presente una hostess che ne spiegherà il funzionamento e distribuirà materiale illustrativo. Nella giornata di giovedì, era presente al centro commerciale per la messa in funzione dell’eco-compattatore l’assessore all’ambiente del Comune di Corciano Giordana Tomassini.

L’obiettivo dell’iniziativa, con l’installazione dell’eco-compattatore, è infatti quello di avviare il processo ‘bottle to bottle’, ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne nuove.

Attraverso l’App Coripet, disponibile gratuitamente per iOs e Android, i clienti potranno creare il proprio account per accedere al servizio e conferire bottiglie in plastica PET che contenevano liquidi alimentari come acqua e bevande. Ad ogni bottiglia conferita il cliente otterrà 1 punto (caricato sull’App entro le 24 ore successive) e ogni 300 punti riceverà una Quasar Gift Card del valore di 5 euro da spendere nei punti vendita del Centro Commerciale.

Le bottiglie andranno inserite vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta in modo che la macchina possa leggere il codice a barre.

“Il nuovo servizio che inauguriamo – ha commentato Tiziana Zetti, responsabile del Quasar Village – consentirà ai clienti, e più in generale a tutti i cittadini, di sostenere l’ambiente adottando comportamenti virtuosi e, al contempo, di ottenere benefit economici. Per questo invitiamo tutti all’utilizzo dell’eco-compattatore”.

“La raccolta selettiva tramite eco-compattatore, accolto con favore dal Quasar Village, contribuisce a dare un prezioso aiuto al sistema Italia – spiega Monica Pasquarelli, responsabile installazione eco-compattatori Coripet – in vista degli imminenti obiettivi fissati dalla Direttiva SUP che prevede entro il 2025 l’obbligo di raccogliere almeno il 77% di bottiglie in PET post-consumo e di utilizzare almeno il 25% di PET riciclato nelle nuove bottiglie.”