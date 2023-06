Manutenzione caldaie: la Provincia di Perugia difende il ruolo della società AEA

- pubblicità -

Il ritorno delle Province ad enti elettivi di primo livello sembra essere imminente, con il superamento della legge Delrio. Tra le funzioni che potrebbero essere riassegnate a questi enti vi sono l’energia e l’ambiente. È per questo che durante la presentazione della campagna di comunicazione sulla manutenzione delle caldaie organizzata dall’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, società in house della Provincia di Perugia, la Presidente Stefania Proietti ha manifestato la sua preoccupazione per la decisione della Regione Umbria di assegnare alcune funzioni svolte finora dall’AEA a una propria partecipata.

Un passaggio non opportuno – ha spiegato Proietti – poiché probabilmente a distanza di poco tempo sarebbe superato proprio dalla modifica legislativa in corso, arrecando inoltre disagi ai cittadini. In questo la Provincia ha preso una posizione ferma e auspica un percorso condiviso e interistituzionale per garantire l’efficacia del servizio e la salvaguardia del personale. Durante l’evento è stata ricordata l’importanza dell’AEA come modello nazionale, poiché svolge controlli su oltre 400.000 impianti non solo nella provincia di Perugia, ma anche a Terni.

Quanto alla campagna, dal titolo “Impianto sicuro verde futuro!”, sarà effettuata con spot televisivi e radiofonici per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta manutenzione degli impianti termici, come caldaie o condizionatori. Va superata l’idea – è stato anche detto – che la verifica sia solo un adempimento burocratico o un costo aggiuntivo. Al contrario è una procedura utile per garantire la sicurezza delle persone e delle abitazioni. Un impianto perfettamente a norma garantisce infatti una maggiore efficienza energetica, un minor impatto ambientale e benefici economici con un risparmio in bolletta.