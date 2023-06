Furto aggravato in un supermercato: 27enne denunciato

- pubblicità -

La Polizia di Stato è intervenuta in un supermercato di Corciano in seguito alla segnalazione per un individuo, successivamente identificato come un cittadino peruviano di 27 anni, che aveva rubato della merce dagli scaffali e cercava di allontanarsi senza pagare. Gli agenti hanno contattato l’addetto alla sicurezza del supermercato, il quale ha riferito di aver notato il ragazzo comportarsi in modo sospetto tra gli scaffali. Il giovane aveva nascosto la merce tra i suoi indumenti e aveva superato le casse senza pagare. Il vigilante lo ha fermato e lo ha accompagnato presso l’Ufficio del direttore del supermercato, dove il ladro ha spontaneamente consegnato la refurtiva.

Successivamente, l’addetto alla sicurezza ha chiamato la Polizia di Stato. Gli agenti, giunti poco dopo, hanno perquisito il giovane e hanno trovato un paio di forbici tra i suoi indumenti, presumibilmente utilizzate per rimuovere le placche antitaccheggio dagli articoli rubati. Il 27enne non è stato in grado di giustificare il possesso delle forbici.

Il ragazzo è stato accompagnato in Questura per le procedure di rito, e dopo aver acquisito la querela della parte offesa, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La merce rubata è stata restituita al supermercato.