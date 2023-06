Giochi Sportivi Studenteschi: l’Istituto Bonfigli di Corciano è Campione Regionale di Calcio a 5

- pubblicità -

Dopo due anni di pandemia, l’Istituto Benedetto Bonfigli di Corciano ha riattivato le attività dei Campionati Studenteschi con una vittoria straordinaria nel torneo di Calcio a 5. Gli studenti provenienti dai tre plessi dell’istituto (Mantignana, Corciano, San Mariano) hanno dimostrato un grande interesse e la collaborazione delle famiglie ha permesso di effettuare allenamenti presso gli impianti sportivi di San Mariano, creando un gruppo coeso sia dal punto di vista tecnico che relazionale.

L’assessore allo sport del Comune di Corciano, Francesco Cocilovo, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra durante un incontro con gli studenti dell’Istituto Bonfigli, che sono stati ricevuti in Comune come vincitori dei Giochi Sportivi Studenteschi e Campioni Regionali di Calcio a 5. Una delegazione di ragazzi, accompagnati dai loro professori Ireneo Adamo e Fabrizio Quaglietti e dai genitori, è stata omaggiata con una pergamena per ogni atleta nella sala del consiglio comunale.

La vicesindaco Sara Motti ha espresso l’orgoglio dell’amministrazione per il risultato ottenuto dagli studenti, sottolineando che le scuole di Corciano sono una grande eccellenza anche nello sport. Durante l’incontro, l’assessore Cocilovo ha ringraziato i professori per il loro impegno nel trasmettere i veri valori dello sport e ha evidenziato come il gruppo dei ragazzi, migliorando ad ogni incontro, abbia portato alla meritata vittoria.

Il Dirigente Scolastico Daniele Gambacorta, convinto delle possibilità di successo fin dalle prime battute del torneo, ha unito lo staff della scuola nel supporto e nell’orgoglio per i ragazzi, che hanno dimostrato impegno e determinazione durante le fasi distrettuali ed interdistrettuali, fino a conquistare il titolo di Campioni Provinciali e successivamente quello di Campioni Regionali di Calcio a 5, sconfiggendo l’Istituto Comprensivo Petrucci di Montecastrilli, campione della provincia di Terni.

L’incontro in Comune assume un significato simbolico, considerando anche il periodo di esami che gli studenti stanno affrontando. Questa tappa rappresenta un momento importante di transizione, un capitolo che si conclude ma che apre la strada a nuovi traguardi, sia scolastici che sportivi.

La squadra dei Campioni Regionali è composta dai seguenti studenti: Leonardo Nicolas Petre, Daniel Lozano Balata e Matteo Magistrato (3A di San Mariano); Federico Carlani, Andrea Sabatino e Alfredo Cozzetto (3B di San Mariano); Bodi Skerdian (3C di San Mariano); Pietro Costantini, Lorenzo Farfara e Luigi Falleri (3E di San Mariano); Mattia Vaselli (3F di San Mariano); Davide Penchini (3B di Corciano); Joele Anchiante Ticona (3C di Corciano); Giovanni Faina e Francesco Stelli (3A di Mantignana).