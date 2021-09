Camionista morto a Corciano, Filt Cgil: “Ingiusto svolgere un lavoro così usurante a 72 anni”

La Filt Cgil dell’Umbria esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del camionista perugino morto oggi, 6 settembre, mentre era alla guida del suo mezzo all’altezza di Ellera di Corciano. “Crediamo che a 72 anni non si possa e non si debba svolgere una professione così usurante e faticosa come quella dell’autotrasportatore – afferma Sandro Gentili, del sindacato dei trasporti Cgil – e che quindi questa tragedia debba far riflettere sulla necessità di ringiovanire un settore in cui l’età media dei lavoratori continua inesorabilmente ad avanzare, basti pensare che, secondo gli ultimi dati disponibili, solo il 18,1% di chi guida un mezzo pesante in Italia ha meno di 40 anni. Al tempo stesso – conclude Gentili – è necessario salvaguardare ed accrescere il benessere degli autotrasportatori, migliorando le condizioni lavorative di chi muove le merci che fanno andare avanti il paese”.