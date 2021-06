Buche e rattoppi stradali, ecco dove sarebbe bene intervenire

Quando si parla di strade i cittadini sono sempre molto attenti. E, se da un lato c’è la soddisfazione per i lavori che recentemente hanno ridato nuova vita alle strade di confine fra Corciano e Perugia, dall’altro c’è chi sottolinea l’esigenza di mettere mano ad altri tratti del territorio comunale.

Con questo articolo vi mostriamo alcune foto scattate dai nostri lettori che documentano lo stato in cui versa la strada “Perella-Cipresso”, alle porte del borgo di Corciano. Come molte strade su cui siamo costretti a transitare a dire il vero un po’ ovunque in Italia, anche qui troviamo buche e rattoppi effettuati alla bell’e meglio.

In particolare nel tratto di strada all’altezza di uno stop ci sono buche che misurano anche fino a 50 centimetri di lunghezza. Non certo un toccasana per le sospensioni delle autovetture in circolazione e per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Ci informano che proprio in questi punti a volte si posizionano gli agenti con il telelaser, ma di sicuro sarebbe auspicabile anche un intervento al manto stradale per evitare incidenti.