Salgono a 19 i punti WiFi per il collegamento a internet gratuito

“Con gli ultimi tre nuovi punti WiFi Italia, che si aggiungono al progetto WiFi4EU, salgono a 19 i luoghi dove è possibile collegarsi comodamente a internet, a tutto vantaggio di residenti e turisti”. A sottolinearlo, Andrea Braconi, assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Corciano. I tre nuovi punti sono localizzati al Museo Antiquarium – Via Cornaletto 4 – Corciano; nell’Area Esterna alla Palestra di San Mariano – Via Cattaneo, 30 – San Mariano ed in Via Negri, a Taverne di Corciano, nella zona della sede locale della Croce Rossa. “Sono posizionati strategicamente – evidenzia ancora Braconi – per supportare al meglio il flusso dati dei cittadini che utilizzano i servizi internet. E molto importare per il nostro comune entrare sempre più nell’Era Digitale, cercando di essere all’avanguardia”.

Corciano ha infatti aderito a “Piazza Wifi Italia” il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico nato per consentire ai cittadini di connettersi, gratuitamente e semplicemente, tramite un’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa sull’intero territorio nazionale. Da qui si è ottenuto di installare i tre hotspot Wifi, secondo l’intento del progetto, in piazze, parchi ed edifici pubblici utili ad assicurare un vero servizio di pubblica utilità. Punti che si sono aggiunte agli altri hotspot pubblici (così da salire al ragguardevole numero di 19 complessivi – ndr) che il Comune aveva già installato mediante la partecipazione al bando Europeo WIFI4EU. L’Amministrazione, comunque, ha individuato gli spazi pubblici che più si prestano alla massima fruizione dell’iniziativa, dando a residenti e visitatori l’opportunità di connettersi cercando tra le connessioni WiFi del proprio dispositivo quella denominata “Piazza Wifi Italia”.

Il tutto nelle vicinanze delle Aree pubbliche comunali ove il servizio è attivo. “Sono progetti, che mirano a migliorare la qualità della vita e dei servizi forniti a Corciano – conclude l’assessore – Siamo consapevoli che alcuni territori non sono forniti di linea internet veloce, ma stiamo cercando ulteriori soluzioni per poter avere una copertura quasi totale su tutto il territorio comunale. Come sempre, un ringraziamento particolare agli uffici preposti che sono riusciti ad attivare il servizio”. Per connettersi, quindi, basterà scaricare dagli appositi store l’app gratuita “wifi.italia.it” e seguire la procedura di registrazione attraverso l’inserimento dei propri dati. Il servizio è attivo 24 ore al giorno ed è completamente gratuito.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano