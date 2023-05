Seconda mano: domenica il mercato della Brocante arriva a Corciano

- pubblicità -

La brocante nasce da un’idea di Norwena Chiara, la quale avendo vissuto in Belgio per 10 anni ha deciso di portare in Umbria i mercatini dedicati ai privati che intendono vendere articoli che non utilizzano più in un’ottica di riuso e sostenibilità ambientale. Tali mercatini, chiamati brocantes o vide greniers nei paesi francofoni, si svolgono all’estero organizzati dai Comuni in strada o da enti privati o associazioni in strutture private.

Norwena in collaborazione con Riccardo Giangreco, l’Unanuova, Siesta e il teatro dell’Arca hanno deciso di portare questo evento anche a Ellera di Corciano al fine di sensibilizzare questo quartiere alle tematiche ambientali e sostenere l’economia circolare. Queste tematiche si sposano con l’obiettivo di ricompattare il quartiere di Ellera, creando un momento di convivialità, socialità all’insegna delle buone pratiche. Considerato come un evento aggregativo di quartiere, la Brocante intende da un lato creare comunità all’interno del quartiere stesso ma al contempo connettere diverse realtà umbre che sposano le stesse tematiche ambientali (citiamo ad esempio le Riciclamiche, uno stand di solo baratto attivo sul tutto il territorio umbro).

L’evento è quindi dedicato esclusivamente ai cittadini privati che non hanno partita iva, che intendono dare una seconda vita a ciò che non utilizzano più, promuovendo la seconda mano come una scelta etica e non come una necessità.