Migiana di Corciano si prepara a trasformarsi in presepe vivente: un viaggio nella magia del Natale

Il borgo corcianese di Migiana si appresta a trasformarsi in un presepe vivente a cielo aperto, regalando ai visitatori un’esperienza unica. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, torna dopo il debutto del 2019, che precedette di poco l’arrivo della pandemia da COVID-19, lasciando un gioioso ricordo nel cuore di organizzatori e visitatori.

L’appuntamento è fissato per il 29 dicembre 2024, dalle ore 16:30 alle 20:30. Durante queste quattro ore, le vie del borgo saranno animate da un percorso immersivo in cui tradizione, fede e arte si intrecceranno per dar vita alla rappresentazione della natività, con scenografie e performance curate nei minimi dettagli dagli abitanti del luogo.

Un viaggio indietro nel tempo attende i visitatori: lungo il percorso sarà possibile incontrare le botteghe che riportano in vita i mestieri di una volta. I fabbri daranno prova della loro maestria nel lavorare il ferro, i falegnami scolpiranno il legno con antichi strumenti, mentre le ricamatrici, le massaie, i panettieri e i cestai mostreranno le loro abilità artigiane, animando ogni angolo del borgo con gesti e ritmi che evocano un passato ricco di autenticità e semplicità.

Il percorso offrirà le tradizionali scene dell’iconografia presepiale: dall’Annunciazione alla visita di Santa Elisabetta, passando per il drammatico incontro di Erode con i Magi, fino ad arrivare ai pastori con le loro pecorelle e alla commovente rappresentazione della Natività. Ogni quadro sarà arricchito da dettagli scenici e recitativi. A rendere ancora più coinvolgente l’edizione di quest’anno, infatti, sarà la presenza della Compagnia IN, che collaborerà con i figuranti migianesi per dar vita a una rappresentazione ancora più suggestiva.