Castelvieto apre il 2026 di Corciano in movimento

Il suggestivo borgo di Castelvieto ospita il primo appuntamento dell’anno con Corciano in movimento, il format promosso dal Comune di Corciano per incentivare la socialità e la partecipazione attraverso lo sport e le attività all’aria aperta. Nel prossimo fine settimana prenderà il via una passeggiata aperta a persone di ogni età, famiglie e amici a quattro zampe.

L’iniziativa partirà dal circolo locale e si svilupperà dal cuore del borgo ai piedi dell’antico Castello di Castelvieto fino alle strade rurali limitrofe. Il percorso, di circa cinque chilometri, non richiede particolari preparazioni fisiche ed è consigliato un abbigliamento comodo.

L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio alle ore 9.45 e rientra nel progetto SporT al Centro, un programma di eventi e attività sportive volte a promuovere crescita, inclusione e coesione sociale, nonché il turismo sportivo. Il progetto valorizza lo sport come strumento di dialogo e collaborazione ed è promosso in sinergia dai Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per scoprire le bellezze del territorio corcianese, unendo attività fisica, socializzazione e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico locale. La formula aperta a tutti, compresi gli animali domestici, punta a favorire la massima partecipazione della comunità.