Capocavallo festeggia i 50 anni dell’associazione Aper 90

Un traguardo importante, una festa sentita, un’intera comunità che si ritrova per celebrare i 50 anni dell’associazione Aper 90 di Capocavallo. Mezzo secolo di attività all’insegna dello sport, del gioco, della socialità e della partecipazione civica: una storia fatta di persone, relazioni, passione e spirito di servizio.

Da quando è nata, l’Aper 90 ha rappresentato negli anni un punto di riferimento irrinunciabile per la popolazione di Capocavallo e non solo. Un presidio costante di aggregazione e inclusione, capace di evolversi senza mai perdere la sua vocazione originaria: quella di essere un luogo in cui stare insieme, conoscersi, crescere e costruire legami duraturi.

«Celebriamo un traguardo speciale, i 50 anni dell’associazione Aper 90 di Capocavallo – le parole del sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, che ha partecipato all’iniziativa insieme al vicesindaco Sara Motti e all’assessore Francesco Cocilovo – Cinquant’anni di sport, gioco, socialità e passione. Un circolo sempre vivo, una vera casa per la comunità, dove generazioni si sono incontrate, hanno riso, condiviso e costruito legami forti. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario cammino. Un impegno, il vostro, che ci insegna quanto sia prezioso ritrovarsi, stare insieme, sentirsi parte di qualcosa. Non solo un’associazione ma un luogo dell’anima, dove i rapporti umani hanno continuato a crescere e rigenerarsi. In un mondo dove spesso prevale l’individualismo, realtà come questa ci ricordano quanto sia importante coltivare spazi di relazione autentica. È anche grazie a realtà come Aper 90 se il nostro territorio continua a essere vivo, accogliente, capace di generare legami e futuro. Un esempio virtuoso di come la partecipazione, costante e sincera, possa costruire coesione e futuro».

La giornata si è svolta tra momenti di festa, ricordi condivisi, testimonianze e tanta partecipazione da parte della cittadinanza, a conferma del ruolo fondamentale che l’associazione continua a svolgere nel tessuto sociale locale.