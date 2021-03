Cultura digitale, il Comune di Corciano aderisce al progetto #Gemma. Braconi: “Oggi primo incontro sullo SPID”

#Gemma è un progetto finanziato dalla Regione Umbria, che fa capo ad un partenariato di Enti pubblici e privati, ed è finalizzato ad accrescere la cultura digitale dei cittadini di tutte le età. Tra i Comuni che hanno aderito all’iniziativa, anche Corciano. L’assessore all’innovazione tecnologica Andrea Braconi ne è entusiasta e ne comunica la portata innovativa.

“In pratica – spiega – vengono proposti una serie di incontri online su argomenti di interesse generale, come servizi per i cittadini, identità digitale, web, app e smartphone. Sono tanti, anche qui nel Comune di Corciano i servizi online di cui i cittadini possono già disporre ed altri che abbiamo in animo di sviluppare, ma per utilizzarli al meglio occorre conoscere come fare. Gli incontri che vogliamo promuovere – aggiunge ancora – si svolgeranno in videoconferenza rimanendo comodamente a casa e il vantaggio è proprio imparare ad utilizzare i servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione”.

“Si comincia lunedì 8 marzo – aggiunge Braconi – con ‘Spid e identità digitale’, incentrato su come richiedere gratuitamente lo SPID per poter accedere ai servizi online. Mi auguro che l’iniziativa venga compresa e, soprattutto, che possa stimolare un’ampia partecipazione, l’obiettivo è proprio diventare perfetti cittadini digitali”. Una locandina di facile lettura, dettaglia i vari incontri, che si terranno sempre di lunedì alle 17:00, fino al 6 aprile, sulla piattaforma Zoom. Il link per accedere e ricevere tutte le informazioni operative è il seguente https://us02web.zoom.us/j/89098105301