Liceo “Alessi”, oltre cento firme per dire no al ritorno della preside

Tutti contro il ritorno della preside. Al liceo “G. Alessi” di Perugia si alzano le barricate e novantasette tra docenti e personale ATA, ai quali si aggiungono le firme dei componenti del Consiglio d’Istituto, si schierano contro il ritorno alla guida della scuola della professoressa prof.ssa Laura Carmen Paladino. Una vicenda vecchia di qualche mese, ma che torna di attualità adesso che, in base alla lettera inviata dal corpo docenti alla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria Antonella Iunti, il periodo di reggenza del dirigente scolastico Silvio Improta è vicino al termine.

La preside è assente dal liceo da circa tre mesi e, come si legge nella missiva, “la prof.ssa Paladino ha sostanzialmente interrotto qualsiasi rapporto di comunicazione con il Liceo Alessi, ignorando l’invito di codesto Ufficio scolastico a prendersi carico del problema dell’organizzazione della ‘didattica a distanza’ resasi necessaria per l’emergenza COVID-19”. A causa del mancato intervento della preside nel periodo in cui l’emergenza era appena scoppiata, il sindaco di Perugia si era visto costretto a conferire l’incarico di reggente al professor Improta

Da allora, sostengono i firmatari del documento, la situazione è in netto miglioramento: “Il Dirigente Improta, con grande senso di responsabilità, ha accettato di assumere il difficile incarico di reggenza e, dopo aver riscosso la fiducia e recuperato la disponibilità alla cooperazione da parte del personale docente e non docente, ha in gran parte ripristinato, in meno di tre mesi, l’efficienza amministrativa ed organizzativa della nostra scuola, superando gli ostacoli determinati, oltre che dalla generale situazione di emergenza epidemiologica, dalla discontinuità del suo incarico causata dalla prassi, finora sistematicamente adottata dalla prof.ssa Paladino, di non comunicare in tempi burocraticamente utili, alla scadenza di ogni congedo, le proprie intenzioni per il periodo successivo”.

La scadenza della reggenza è prevista per il 13 giugno: dopo quella data dovrebbe essere la professoressa Paladino a tornare alla guida del liceo Alessi. Eventualità che non piace a gran parte del personale che lavora nella scuola e che si augura di poter proseguire sotto la guida dell’attuale reggente.