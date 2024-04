Play off del Campionato FIGC DCPS, grande giornata di sport a Ellera

Sabato 27 Aprile 2024 è stato un giorno di grande sport allo stadio G. Fioroni di Ellera di Corciano dove si sono tenuti i Play Off del Campionato Interregionale Umbria – Marche F.I.G.C. D.C.P.S.

Le partite hanno visto protagoniste squadre agguerrite, con la SSD SUPERGA 48 di Spoleto che si è imposta con un netto 4-1 sull’ASD ANTHROPOS CIVITANOVA MARCHE e l’ASD ELLERA A che ha conquistato la vittoria con un 2-0 sull’ASD ELLERA B.

Con questi risultati, le squadre che avranno l’onore di rappresentare l’Umbria e le Marche alle imminenti Fasi Finali Nazionali, in programma dal 18 al 19 Maggio 2024 a Tirrenia (Pisa), sono la SSD SUPERGA 48 di Spoleto e l’ASD ELLERA CALCIO A di Corciano.

Nella finale per il 1-2 posto, la Superga 48 ha dimostrato la propria forza superando l’ASD ELLERA CALCIO A con un eloquente 3-0, aggiudicandosi così il titolo di Campione del Campionato Umbro – Marchigiano e candidandosi seriamente per il titolo di Campione d’Italia.

Il Campionato FIGC DCPS Umbro – Marchigiano, pur essendo nato quest’anno, vede gli spoletini della SSD SUPERGA 48 vantare un’esperienza nel settore che si protrae da più di 6 anni, con giocatori provenienti da diverse zone, quali Spoleto, la Valnerina e il territorio folignate.

Una menzione speciale va alla Società Anthropos di Civitanova Marche, che può vantare un ampio numero di tesserati coinvolti in varie attività sportive e che sarà la rappresentante italiana alle prossime Paralimpiadi di Parigi con oltre 15 atleti in gara.

La premiazione ha visto la partecipazione e il riconoscimento di tutte le squadre, dei ragazzi con i loro dirigenti e delle persone e associazioni che hanno reso possibile l’evento, tra cui la Società ASD Ellera Calcio, la Misericordia di Perugia – Olmo, e gli arbitri AIA – FIGC.

Nonostante solo le prime due squadre abbiano ottenuto piazzamenti ufficiali, tutte le altre partecipanti sono state classificate al 3 posto nella classifica finale.

Il delegato regionale FIGC DCPS Armando Marcucci ha annunciato che l’anno prossimo il campionato si arricchirà con l’introduzione del Campionato di 3^ Livello, garantendo così ancora più divertimento e passione per il calcio nella stagione 2024/2025.

Da sottolineare infine che l’UEFA ha espresso interesse nell’esportare in Europa il Campionato DCPS, prendendo come modello il sistema organizzativo della FIGC, che resta l’unica federazione al mondo ad aver istituito un campionato simile, un modello apprezzato e invidiato nel panorama calcistico mondiale.