Coronavirus: in Umbria zero nuovi casi e calano i ricoverati

Tornano a far segnare nessun nuovo caso accertato (1.436 in totale) e nessuna altra vittima (76 finora) nell’ultimo giorno i dati per l’Umbria relativi alla pandemia di coronavirus.

E’ il quadro che emerge dal sito della Regione aggiornato all’11 giugno. Segnalati due nuovi guariti, passati da 1.324 a 1.326, che fanno scendere da 36 a 34 gli attualmente positivi. In calo da 15 a 13 anche i pazienti ricoverati, due in intensiva. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 868 tamponi, 79.234 complessivamente.