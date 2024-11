‘Oltre ciò che vedi’, al Quasar Village il firmacopie di Aurora Baruto

L’influencer incontra i fan domenica 17 novembre alle 17 nella galleria del centro commerciale_Tiktoker classe 2003 conta sei milioni di follower sui suoi canali social

(AVInews) – Corciano, 14 nov. – Domenica 17 novembre, a partire dalle ore 17, il Quasar Village ospiterà Aurora Baruto per il firmacopie del suo nuovo e secondo libro ‘Oltre ciò che vedi’. L’influencer, nata nel 2003 ad Adria, in provincia di Rovigo, conta sei milioni di follower sui suoi canali social ed è una delle tiktoker più amata dalle ragazze. Dopo la pubblicazione della sua autobiografia nel 2022, ‘Se ci credi puoi’, torna in libreria con un ‘Oltre ciò che vedi’ e i fan potranno incontrarla nella galleria del Quasar Village. Per accedere al firmacopie occorre prenotarsi tramite l’app Quasar Village nella sezione ‘Booking’ e portare con sé una copia del libro che ‘Aurix’ firmerà (chi acquista il libro al bookstore Mondadori, all’interno dle cento commerciale, avrà diritto al pass prioritario per il firmacopie).

“Ho imparato a lasciare andare, a guardare oltre, a inseguire i miei sogni senza arrendermi mai – spiega Aurora Barbuto presentando il suo libro – e ora vorrei condividere con voi tutto quello che so. La mia speranza è che, leggendo queste pagine, anche voi possiate crescere con me. Perciò, fermatevi un attimo, prendete un respiro e iniziate a pensare a ciò che desiderate, a chi o che cosa vorreste essere. Questo è più di un libro, è un diario: compilate le pagine, raccontate i vostri segreti e aprite il vostro cuore. Voi non mi vedete, ma io sono sempre accanto a voi”.

Rossana Furfaro