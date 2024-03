Calcio special: i risultati della quinta giornata di campionato

Il 2 marzo 2024 si è tenuta la quinta giornata del Campionato Interregionale Umbria – Marche F.I.G.C. D.C.P.S. presso il Centro Sportivo G. FIORONI di Ellera di Corciano. Ecco i risultati della giornata:

ANTHROPOS CIVITANOVA MARCHE – ACD BASTIA 1924: 7 – 3

ELLERA A – ELLERA B: 3-1

NUOVA ALBA – JUNIOR CASTELLO: 3 – 9

ACD BASTIA 1924 – ELLERA A: 1 – 4

ELLERA B – NUOVA ALBA: 6 – 0

SUPERGA -48 – ANTHROPOS CIVITANOVA MARCHE: 3-5

Particolarmente degna di nota è stata la partita tra gli Spoletini della Superga 48 e i Marchigiani del Civitanova Marche. Nonostante la Superga fosse in vantaggio 3-0, i Marchigiani hanno compiuto un’incredibile rimonta, vincendo 5-3.

Nel derby tra Ellera A e l’Ellera B, spicca il positivo esordio del talento albanese Klaidi nell’Ellera A, autore di numeri di classe della scuola balcanica. Tutte le gesta degli atleti hanno trovato il consueto epilogo con un terzo tempo rinvigorente.

La situazione si fa ora più intricata riguardo alla griglia finale dei playoff, che determinerà le due squadre che rappresenteranno Marche e Umbria alle fasi finali presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) il 18 e 19 maggio prossimi. Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile visitare https://www.coni.it/it/cpo-tirrenia.html.

La soddisfazione maggiore è stata sicuramente per le ragazze e i ragazzi (e le loro famiglie) partecipanti a questo bellissimo campionato, che ora l’UEFA vuole esportare in Europa, utilizzando il modello FIGC come esempio di sviluppo nei relativi campionati europei. È importante ricordare che la FIGC è l’unica federazione al mondo ad aver organizzato un campionato simile, e il suo modello è ammirato e invidiato in tutto il panorama calcistico mondiale.