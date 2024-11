Elezioni regionali: tutto esaurito alla cena di chiusura della campagna elettorale di Noi Moderati Civici per l’Umbria

La lista è parte della coalizione di centrodestra a sostegno di Donatella Tesei presidente – Presente anche il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi: “Rispondiamo con serietà, concretezza e responsabilità alle domande e ai bisogni che i cittadini pongono

Tutto esaurito alla cena di chiusura della campagna elettorale organizzata a Corciano dalla lista Noi Moderati Civici per l’Umbria, a cui ha partecipato l’onorevole Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, accompagnato dall’onorevole Alessandro Colucci, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito. Presenti, inoltre, Luca Briziarelli e Renzo Baldoni, rispettivamente responsabile comunicazione regionale e commissario provinciale di Perugia di Noi Moderati oltre, naturalmente, ai candidati della lista.

A margine degli interventi dei presenti, l’onorevole Lupi si è soffermato a parlare con candidati e sostenitori per ringraziare di quanto fatto finora e per dare ulteriori spunti a poche ore dalle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

“Ringraziamo Luca Briziarelli – ha commentato Maurizio Lupi –. C’era un signore, Erasmo da Rotterdam, che faceva l’elogio della follia, Luca un po’ folle lo è, però senza chi è folle, senza chi ha la forza di sognare, senza chi ha la forza di andare oltre se stesso per guardare al futuro non si muove neanche un passo”.

Ringraziamenti che Briziarelli ha contraccambiato: “Maurizio Lupi ha creduto fin dall’inizio a questo progetto, facendoci sentire la sua vicinanza con numerose visite nel territorio in questi mesi”. “Questa tornata elettorale – ha ricordato, poi, Briziarelli – rappresenta una sfida importante per la quale sarà determinante l’apporto di Noi Moderati civici per l’Umbria alla coalizione di centrodestra a sostegno di Donatella Tesei presidente”.

“Noi Moderati Civici per l’Umbria – ha confermato Lupi – darà un contributo fondamentale affinché il centrodestra possa continuare a governare anche nei prossimi cinque anni. Per noi la politica ha un unico senso, quando i cittadini ti danno la fiducia devi governare e saper rispondere con serietà, concretezza e responsabilità alle domande e ai bisogni che ti pongono. La Tesei l’ha fatto, con i candidati di Noi Moderati saremo ancora più credibili, ancora più seri”.

“Siamo alle battute finali di questa campagna elettorale – ha dichiarato Colucci –. In Umbria Noi Moderati è presente con una lista fatta di amministratori, persone che conoscono il territorio che hanno rapporti con le associazioni, quindi hanno da dare molto in termini di contenuti. L’identità di Noi Moderati è basata sul valore dell’impresa, del lavoro, della centralità della persona e della sussidiarietà della famiglia, e poi c’è un metodo di lavoro basato su serietà, lealtà e concretezza, tutti elementi importanti per il centrodestra”.