Tsa, positiva la partecipazione ad Ecomondo

Si conferma molto positivo il bilancio della partecipazione di Tsa Trasimeno servizi ambientali ad Ecomondo. L’azienda ha preso parte all’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy di Rimini con le altre realtà del gruppo Gesenu.

Con il Consigliere Delegato Alessio Lutazi, Tsa ha animato due panel che si sono svolti mercoledì 6 novembre e giovedì 7 novembre. Il primo era dedicato alla customer satisfaction, con la comunicazione dei dati fatti registrare dal gruppo Gest, e con un focus specifico sugli ottimi indici di gradimento riservati dagli utenti ai servizi di Tsa.

Il secondo panel, invece, aveva come titolo “Usa, ricicla, Bioplastica”. Vi hanno partecipato i rappresentanti del Consorzio Biorepack, insieme a Tsa, Gesenu e Sia.

“Una volta di più quella di Rimini si conferma una tappa di grande importanza per la crescita e il miglioramento delle aziende che operano nel settore ambiente, grazie alla possibilità di confronto e condivisione di obiettivi comuni tra addetti ai lavori, ma anche utenti. Ecomondo è una vera e propria opportunità, che Tsa vuole cogliere per continuare a migliorare l’offerta del suo servizio nella sola direzione possibile, quella della sostenibilità ambientale. Il futuro ci riserva nuove importanti sfide, noi ci prepariamo al meglio per affrontarle”. Così il Consigliere Delegato di Tsa, Alessio Lutazi.