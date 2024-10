Emergenza in Emilia Romagna, nel terzo contingente umbro anche la Prociv di Corciano

È partito nelle ore scorse in direzione dell’Emilia-Romagna il terzo contingente di volontari umbri della Protezione Civile per portare soccorso nelle zone in cui, a causa delle notevoli precipitazioni iniziate sabato scorso, si sono verificate situazioni di notevole disagio per la popolazione residente nelle zone nei pressi di Bologna.

Tale contingente è al lavoro a Farneto di San Lazzaro in Savena con il compito di contribuire allo sgombero degli immobili alluvionati e ad un primo ripristino della situazione.

La colonna mobile, guidata dai funzionari del Centro Regionale di Foligno, ha prestato aiuto alla popolazione locale riscontrandone la gratitudine e avendo riconoscimenti da parte delle istituzioni preposte al coordinamento delle operazioni.

Del contingente fa parte anche il Gruppo Protezione Civile di Corciano presente e operativo con quattro Volontari impegnati nello svuotamento scantinati e abitazioni da fango e detriti e nella pulizia delle strade con Moduli IRI.