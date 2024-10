Uniti per la legalita’: successo della raccolta fondi per “Libera Umbria”

La solidarietà vince sempre, soprattutto quando entra in gioco per temi come la legalità e la giustizia. Nei giorni scorsi ha riscosso grande successo l’iniziativa dei soci Coop di Ellera e Perugia che hanno organizzato una raccolta fondi a favore dell’associazione “Libera”. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni locali, cittadini e sostenitori della causa.

L’evento ha avuto luogo in un’atmosfera festosa e coinvolgente, durante la quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di contribuire attivamente alle tante e importanti attività di Libera, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti nel 1995. Tra i presenti, i sindaci di Perugia e di Corciano Vittoria Ferdinandi e Leonardo Pierotti, insieme a numerosi assessori, hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Libera nella lotta contro le mafie e a favore della giustizia sociale.

I soci Coop, con il loro impegno e la loro passione, sono riusciti a mettere insieme più di 2500 euro, dimostrando come la solidarietà possa unire la comunità. L’evento non è stato solo un’opportunità per raccogliere fondi, ma anche un momento di sensibilizzazione sui temi affrontati dall’associazione, come la legalità, la giustizia e l’impegno civile. Attraverso testimonianze e interventi, è stata messa in luce l’importanza di non abbassare mai la guardia di fronte all’illegalità e alla corruzione.