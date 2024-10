Quasar Halloween Village: arriva la festa più mostruosa dell’anno

Fino al 31 ottobre è attivo ‘APPerò! Che Cashback! che consente di ottenere il 3% di cashback sugli importi spesi sotto forma di gift card. Giovedì 31 ottobre laboratorio per decorare le zucche, truccabimbi e memory game

Il Quasar Village di Corciano è pronto ad accogliere grandi e piccini per la festa più mostruosa dell’anno, giovedì 31 ottobre, a partire dalle 16. Nella galleria della struttura ad attenderli ci sarà il Quasar Halloween Village per vivere un pomeriggio in allegria, tra scherzi, giochi, sorrisi e spaventi e tante attività. In programma ci sono il laboratorio creativo ‘Fuori di zucca’ per decorare la propria zucca da portare a casa come ricordo, un mostruoso Truccabimbi e il divertente Halloween Memory Game per sfidarsi tra amici. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Quasar baby e con l’animazione per bambini Facciamo festa Perugia.

Fino al 31 ottobre i visitatori del centro potranno inoltre partecipare all’iniziativa ‘APPerò! Che Cashback!’ che consente di accumulare un credito da utilizzare poi sottoforma di gift card entro il 10 novembre. Per partecipare, è necessario scaricare l’App gratuita da Apple Store o Google Play Store sul proprio smartphone e registrarsi, poi fotografare entro il giorno successivo all’emissione gli scontrini e caricarli nell’applicazione (per la giornata del 31 ottobre il caricamento dovrà avvenire il giorno stesso). Per ogni scontrino si accumulerà il 3 per cento dell’importo speso e si dovrà raggiungere un minimo di 10 euro per ricevere la prima gift card di pari importo, per le successive la soglia sarà di 5 euro per un ammontare complessivo di 50 euro. Le gift card si potranno spendere in tutti i punti vendita del Quasar Village. Il primo novembre, i negozi del villaggio commerciale saranno aperti per un venerdì di shopping e relax.