Corciano celebra il 25esimo anniversario di Gruffalo’ con una giornata speciale per bambini e famiglie

La Biblioteca Comunale “Gianni Rodari” si prepara a celebrare il 25° anniversario della pubblicazione di Gruffalò, la celebre storia illustrata di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Sabato 21 settembre si terrà un evento interamente dedicato a grandi e piccini. L’assessore alla cultura Francesco Mangano, annunciando l’iniziativa “Happy Birthday Gruffalò”, ha sottolineato l’importanza di avvicinare i giovanissimi alla lettura e all’immaginazione, missione che la biblioteca svolge da anni con continuità e dedizione.

“Sarà una giornata ricca di eventi”, ha dichiarato Mangano, ringraziando il supporto dei volontari che contribuiranno a rendere la manifestazione un momento speciale per tutta la comunità. L’evento, che si terrà negli spazi della Biblioteca di Corciano, prevede numerose attività di lettura e laboratori creativi per bambini e famiglie, tutte ispirate al “mostro simpatico” Gruffalò e ai suoi indimenticabili amici.

Gli operatori della Biblioteca hanno voluto ricordare il legame profondo tra il libro e la comunità, sottolineando come negli anni “Gruffalò” sia diventato protagonista di tante letture condivise tra bambini, genitori, e nonni. Le letture ad alta voce, divenute parte integrante della vita della Biblioteca, hanno facilitato un approccio tattile e visivo con il libro, incoraggiando una cultura della lettura fin dalla tenera età. Durante la giornata, i partecipanti potranno godere della lettura ad alta voce di alcune delle più amate storie di Julia Donaldson, tra cui Gruffalò e la sua piccolina, La strega Rossella, Dov’è la mia mamma?, Zog e La chiocciolina e la balena. I volontari della Biblioteca accompagneranno i presenti in un viaggio tra le pagine, animando le storie con entusiasmo e passione.

Oltre alle letture, il programma prevede una serie di laboratori e attività creative. La Croce Rossa Italiana Comitato di Corciano sarà presente con l’iniziativa “Ospedale dei peluche”, mentre la Belt School organizzerà il laboratorio “Animals Mask” e un divertente “Bingo degli animali”. I più piccoli potranno interagire con gli animali della Fattoria didattica “Il Bruco” e cimentarsi nella costruzione di uno spaventapasseri. La giornata si concluderà con una speciale lettura animata a cura del Teatro “Le Onde” di Domenico Madera, che interpreterà una delle più famose storie di Gruffalò, offrendo ai presenti un’esperienza emozionante e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per celebrare un libro che, da 25 anni, continua ad affascinare generazioni di lettori, e per condividere il piacere della lettura in un contesto di gioco e creatività.