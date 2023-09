Arriva la prima Notte Gialla al Girasole: divertimento, enogastronomia e shopping a Corciano

San Mariano di Corciano si prepara ad accogliere un evento speciale che unisce divertimento, enogastronomia e promozione commerciale. Sabato 16 settembre, a partire dalle 17:00, si terrà la “Notte Gialla al Girasole”, un’iniziativa organizzata dalle associazioni di San Mariano in collaborazione con i negozi del locale centro commerciale e con il patrocinio del comune di Corciano. Decine di stand saranno dislocati all’interno dell’area dove sarà predisposto un servizio di vigilanza insieme alla Croce Rossa e alla Protezione Civile.

L’obiettivo di questa serata inedita è offrire ai partecipanti momenti di spensieratezza, con spettacoli, danza, moda, musica e degustazioni enogastronomiche. Allo stesso tempo, si mira a promuovere le attività commerciali del quartiere, che conta circa 12mila residenti. “Durante la serata non mancheranno momenti di aggregazione e socialità”, ha sottolineato l’assessore alla cultura, Francesco Mangano. Ci saranno esibizioni dal vivo di gruppi locali e un Dj set presso il Pantarei, oltre a una sfilata di moda con la partecipazione delle bellezze locali. Per i più piccoli, sono previste attività di animazione.

La “Notte Gialla al Girasole” rappresenta un nuovo appuntamento nel calendario di Corciano, un evento personalizzato con il colore giallo, che caratterizza il nome del Girasole. L’obiettivo è far diventare questa iniziativa una tradizione annuale. L’assessore all’associazionismo e allo sport, Francesco Cocilovo, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra associazioni e commercianti nel portare avanti questo progetto. Ha anche sottolineato il collegamento che si è creato tra il borgo di San Mariano e il Girasole, evidenziando il contributo delle energie messe in campo per garantire un’appuntamento che promuova il divertimento e le attività locali.