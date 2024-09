Rifugiato investito mentre va in bici a Castelvieto: il conducente dell’auto presta i primi soccorsi

Un trentenne, rifugiato del Bangladesh, è stato investito martedì sera nella frazione di Castelvieto, a Corciano, vicino al centro di accoglienza straordinaria (CAS) dove alloggia.

L’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato colpito da un’automobile, che lo ha fatto cadere a terra. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Castiglione del Lago e una pattuglia della questura di Perugia.

Il conducente dell’auto ha prestato i primi soccorsi e ha allertato il 118. Dai primi rilievi, sembra che il rifugiato non indossasse il giubbotto catarifrangente, obbligatorio per chi si sposta in bici durante le ore serali o notturne. In corso tutte le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’incidente. Il centro di accoglienza di Castelvieto è stato attivato nell’ambito del programma di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo gestito dalle prefetture di Perugia e Terni, secondo le direttive nazionali stabilite dal Ministero dell’Interno.

Sulla vicenda interviene il consigliere dell’opposizione Daniele Padovano, capogruppo di Fratelli d’Italia: “Da tempo cerchiamo di invitare il sindaco a risolvere il problema della sicurezza stradale nella zona di Castelvieto per evitare episodio anche peggiori, tuttavia ancora la questione non è stata affrontata. Oggi l’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha inviato una PEC di valutazione alla Prefettura di Perugia su questo delicato tema”.