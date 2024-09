Comunita’ Europea dello Sport 2026: Corciano, Castiglione del Lago e Passignano in attesa del verdetto

Entro metà ottobre si conoscerà l’esito della candidatura di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno come “Comunità Europea dello Sport” per il 2026. Il progetto, denominato “SporT al Centro – Trasimeno e Corciano”, mira a rafforzare il ruolo delle strutture sportive come risorse per eventi nazionali e internazionali. La candidatura, presentata insieme dai tre comuni umbri, è stata valutata da una commissione di ACES Europe, l’organismo responsabile del riconoscimento, che ha effettuato sopralluoghi nelle strutture sportive delle località coinvolte.

L’obiettivo della candidatura è promuovere lo sport come strumento di salute, benessere, coesione sociale e attrattore turistico, valorizzando il tessuto associativo e le strutture sportive presenti sul territorio. I tre comuni, che complessivamente contano circa 43mila abitanti, sono sostenuti da una rete di circa 75 associazioni sportive attive in numerose discipline, con un’attenzione particolare all’inclusione di persone diversamente abili.

I commissari hanno apprezzato l’efficienza delle infrastrutture e l’alto livello di inclusione sociale, rilevando come il territorio, che va dal Lago Trasimeno fino a Corciano, sia ricco di storia e cultura, oltre a vantare borghi di pregio e paesaggi naturalistici ideali per attività outdoor.

I dati raccolti durante la visita saranno inviati a Bruxelles, dove ACES Europe deciderà nelle prossime settimane se conferire ai comuni umbri, che dovranno vedersela con altre sei candidature, il titolo di “Comunità Europea dello Sport” per il 2026.

1 di 5

Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha evidenziato come lo sport rappresenti un volano per lo sviluppo del territorio, sottolineando il valore sociale e formativo delle strutture sportive del comune, disseminate in otto frazioni. Ha spiegato che queste, grazie alle associazioni locali, non solo offrono la possibilità di praticare sport a vari livelli, ma svolgono anche un ruolo essenziale nel promuovere la comunità. “Con questa candidatura congiunta – ha affermato Pierotti – abbiamo moltiplicato la visione per tre, convinti che la sinergia e, se ci sarà, l’eventuale vittoria, consentirà di tenere alta l’attenzione su temi importanti quali l’attività fisica, l’integrazione, l’inclusione e la salute della popolazione”. Ha inoltre espresso fiducia che il titolo di “Comunità Europea dello Sport” porterà benefici non solo ai comuni candidati, ma all’intera Umbria, confermando il ruolo della regione come “cuore verde d’Italia”.

Il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico ha ricordato che il suo comune ha già ottenuto il titolo di “Comune Europeo dello Sport” nel 2022. Ha accolto con entusiasmo la proposta di una candidatura d’area: “Siamo già un impianto sportivo a cielo aperto e presentarci come Comunità è un valore aggiunto”. Anche Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, ha espresso grande orgoglio per la candidatura. Ha riflettuto su come 40 o 50 anni fa un’iniziativa del genere non sarebbe stata possibile, ma ha elogiato il coraggio delle amministrazioni odierne che hanno osato, e ha aggiunto: “Dobbiamo continuare a farlo”. Francesco Cocilovo, assessore allo Sport di Corciano, ha ribadito l’importanza del progetto, sottolineando che questa è la prima candidatura umbra al titolo. “L’obiettivo – ha detto – è promuovere una cultura sportiva sempre più alta e organizzare eventi di portata nazionale e internazionale”. Infine, la vicesindaca e l’assessore Andrea Sacco e Matteo Castellani, rispettivamente di Castiglione del Lago e Passignano, hanno evidenziato come il percorso di crescita che ha portato alla candidatura rappresenti solo un primo passo verso altre iniziative congiunte tra i comuni.