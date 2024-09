Corciano e Trasimeno verso la Comunita’ Europea dello Sport 2026: ultime valutazioni dai commissari Aces Italia

Il percorso che potrebbe portare Corciano, insieme ai comuni di Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno, a diventare Comunità Europea dello Sport per il 2026 si avvicina alle fasi finali. Il progetto di candidatura, con Corciano come comune capofila, ha visto la collaborazione delle tre amministrazioni locali, che hanno unito le forze per mettere in evidenza le potenzialità sportive dei loro territori. In questi giorni, cinque Commissari di Aces Italia, l’organismo deputato a valutare le candidature per il prestigioso titolo, visiteranno le strutture sportive delle tre località umbre. Questa fase è cruciale, in quanto servirà ai commissari per formulare un giudizio basato sui requisiti del progetto e sulla qualità delle infrastrutture presenti.

La visita culminerà venerdì 20 settembre con una conferenza stampa, prevista alle 12:30 nella Sala del Consiglio “Alessandro Truffarelli” a Corciano. Dopo una riunione privata tra gli amministratori locali e i Commissari, la stampa sarà convocata per un aggiornamento sull’esito preliminare delle valutazioni. Durante la conferenza, verrà anche ufficializzata la data in cui sarà annunciata la decisione finale sulla candidatura. Alla conferenza parteciperanno le principali figure politiche dei tre comuni coinvolti: il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, e l’Assessore allo Sport, Francesco Cocilovo; l’Assessore allo Sport di Castiglione del Lago, Andrea Sacco; e l’Assessore allo Sport di Passignano sul Trasimeno, Matteo Castellani. I Commissari di Aces Italia saranno presenti per condividere le loro prime impressioni riguardo le strutture sportive visitate e l’idoneità del progetto.

La candidatura a Comunità Europea dello Sport rappresenta un’opportunità importante per i tre comuni, che puntano a rafforzare la propria identità sportiva e a promuovere lo sviluppo di attività che favoriscano il benessere e la partecipazione attiva dei cittadini.