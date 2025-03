Nuovo appuntamento con “Corciano in movimento”, ecco dove si passeggia domani

Proseguono gli appuntamenti in calendario per “Corciano in movimento“, il format promosso dall’amministrazione comunale di Corciano e ideato dall’assessore allo Sport Francesco Cocilovo e dal consigliere comunale Mirco Fagioli per incentivare il benessere fisico, la salute e la coesione sociale attraverso l’attività fisica all’aria aperta.

Domenica 30 marzo palcoscenico dell’evento sarà Migiana, un piccolo borgo dal fascino autentico immerso nelle colline umbre, caratterizzato da una storia millenaria e da scorci paesaggistici suggestivi. Un’occasione perfetta per scoprire e riscoprire il territorio, coniugando movimento e natura.

L’appuntamento si arricchirà inoltre della partecipazione della Protezione civile di Corciano, che nello stesso giorno effettuerà un’esercitazione sul campo. Verrà allestita una tenda PI88 dove i partecipanti potranno conoscere da vicino le pratiche da adottare in caso di emergenza, contribuendo così a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e della prevenzione.

«Abbiamo voluto coinvolgere anche la Protezione Civile – afferma l’assessore Francesco Cocilovo, che ha anche la delega alla Protezione civile – perché riteniamo fondamentale sensibilizzare i cittadini sui comportamenti da adottare in situazioni di emergenza. Sarà un’occasione per imparare in modo pratico e diretto, rafforzando il senso di comunità e la preparazione ai rischi».

Il ritrovo è alle 9.45 dal Circolo ricreativo, partenza alle 10, lunghezza del percorso circa 5 chilometri.

“Corciano in movimento” si conferma quindi un’iniziativa capace di unire sport, salute e comunità, offrendo momenti di condivisione all’insegna del benessere e della conoscenza del territorio. L’invito è aperto a tutti. Un’occasione da non perdere per vivere una giornata di attività fisica, socialità e formazione.