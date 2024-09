Dopo Corciano, migliorano i centri storici di Castelvieto e San Mariano: interventi per 50mila euro

L’azione amministrativa a Corciano prosegue con continuità e, come sta accadendo fin dall’insediamento della nuova Giunta, è sempre massima l’attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e al decoro dei centri storici. “Dopo gli interventi a Corciano centro storico, abbiamo concentrato gli interventi nelle frazioni di Castelvieto e San Mariano – sottolineano l’assessore alle manutenzioni Stefano Gabrielli ed il consigliere delegato ai centri storici Danilo Mattaioli – zone alle quali abbiamo destinato un intervento complessivo di circa 50mila euro”.

Le risorse saranno impiegate per completare l’anello pedonale all’interno delle mura a Castelvieto e per demolire e ripristinare ex novo la rampa che introduce al parcheggio limitrofo alla chiesa a San Mariano. Per l’amministrazione “è un modo per vivere meglio i luoghi di residenza. Abbiamo sempre detto alla gente, nel modo che più ci si addice, ovvero stando in mezzo a loro, che vogliamo avere un orizzonte ampio. Se si vuole migliorare la situazione, servono visione e progettualità. Le cose si concretizzano con il lavoro e l’impegno. Lo facciamo giorno dopo giorno, ed i fatti, via via, ci stanno dando ragione”.

Ufficio Stampa Comune di Corciano