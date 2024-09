Al Centro Gherlinda è l’ora di Sport Village #Forzaecoraggio

Sesta edizione dell’evento organizzato con Associazione Giacomo Sintini e Coni Umbria. Sabato 14 e domenica 15 settembre presenti 19 tra federazioni e associazioni sportive

Ai nastri di partenza la sesta edizione di Sport village #Forzaecoraggio in programma al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano sabato 14 e domenica 15 settembre, organizzata insieme all’Associazione Giacomo Sintini e al Coni Umbria, con il patrocinio dei Comuni di Perugia e Corciano. Una due giorni all’insegna del divertimento, della solidarietà e dello sport come strumento di crescita e di educazione, durante la quale bambini e ragazzi potranno cimentarsi in diverse discipline grazie alla presenza di 19 tra federazioni e associazioni sportive del territorio. In entrambi i giorni, dalle 15 alle 20, nelle gallerie commerciali e nell’area esterna del centro Gherlinda è prevista l’apertura degli stand con esibizioni e dimostrazioni di istruttori federali e atleti, oltre ai campi pratica aperti a tutti. Tanti gli sport proposti: kung fu e tai chi, sport equestri, trottola, canoa e kayak, baseball e softball, atletica leggera, calcio, basket, ping-pong, judo e karate, kickboxing, pallavolo, rugby, scherma, tennis e padel, taekwondo, scacchi, ginnastica ritmica e minimoto. In particolare, nella zona esterna del centro si potrà partecipare alle attività con i pony e con le minimoto. Vengono riproposte anche in questa edizione le Mini Olimpiadi che consento di vincere ingressi per il The Space cinema presente al Gherlinda, praticando sport. Per partecipare bisogna ritirare l’apposita scheda nell’infopoint Sport village negli orari di apertura degli stand, compilarla e riempirla con un timbro per ogni disciplina praticata. Accumulati dieci timbri si potrà ritirare il premio.